Группировка войск "Южная" завершает зачистку Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка войск «Южная» завершает зачистку кварталов Константиновки от мелких групп и одиночных украинских боевиков.
- Президент Владимир Путин назвал взятие Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР и открывающим дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Группировка войск "Южная" завершает зачистку кварталов Константиновки от мелких групп и одиночных украинских боевиков, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
"Сейчас город (Константиновка - ред.) находится под нашим полным контролем. Подразделения "Южной" группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах", - сказал Рудской на брифинге в Минобороны РФ.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.