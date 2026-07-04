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Краткий пересказ от РИА ИИ ВС России освободили Константиновку, предварительно заблокировав в ней гарнизон ВСУ, заявил Рудской.

Сейчас они завершают зачистку кварталов города от мелких групп украинских боевиков.

Населенный пункт имел хорошо укрепленную систему позиций, которую Киев создавал с 2014-го.

Она состояла из двух оборонительных рубежей.

Для удержания Константиновки ВСУ собрали группировку до 15,5 тысячи военнослужащих, из которых 13,5 тысячи они по итогу потеряли.

Российские бойцы ведут бои уже на окраине Алексеево-Дружковки.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские военные освободили Константиновку, предварительно заблокировав в ней гарнизон ВСУ, заявил первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.

"Подразделения Южной группировки, сковав противника боями за восточную и юго-восточную части города, провели охват с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований. <...> Используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и овладели Константиновкой", — сообщил он на брифинге в Минобороны.

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Бойцы полностью контролируют населенный пункт и завершают зачистку его кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, добавил Рудской.

Константиновка — один из четырех "городов-крепостей" наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой. Учитывая стратегическую важность, Киев с 2014-го создавал там хорошо укрепленную систему позиций, отметил военачальник.

"Она <...> состояла из двух оборонительных рубежей . Это более 150 километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, 20 батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах", — уточнил он.

Для удержания города и окрестностей ВСУ собрали группировку из семи бригад: всего 45 батальонов численностью до 15,5 тысячи военнослужащих, из которых 13,5 тысячи они по итогу потеряли. Также украинская армия лишилась 14 танков, 283 ББМ, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восьми пусковых установок РСЗО.

Сейчас российские штурмовики ведут бои уже на окраине Алексеево-Дружковки, подытожил Рудской.