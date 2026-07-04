Минобороны раскрыло подробности освобождения Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России освободили Константиновку, предварительно заблокировав в ней гарнизон ВСУ, заявил Рудской.
- Сейчас они завершают зачистку кварталов города от мелких групп украинских боевиков.
- Населенный пункт имел хорошо укрепленную систему позиций, которую Киев создавал с 2014-го.
- Она состояла из двух оборонительных рубежей.
- Для удержания Константиновки ВСУ собрали группировку до 15,5 тысячи военнослужащих, из которых 13,5 тысячи они по итогу потеряли.
- Российские бойцы ведут бои уже на окраине Алексеево-Дружковки.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские военные освободили Константиновку, предварительно заблокировав в ней гарнизон ВСУ, заявил первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.
"Подразделения Южной группировки, сковав противника боями за восточную и юго-восточную части города, провели охват с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований. <...> Используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и овладели Константиновкой", — сообщил он на брифинге в Минобороны.
Бойцы полностью контролируют населенный пункт и завершают зачистку его кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, добавил Рудской.
Константиновка — один из четырех "городов-крепостей" наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой. Учитывая стратегическую важность, Киев с 2014-го создавал там хорошо укрепленную систему позиций, отметил военачальник.
"Она <...> состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150 километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, 20 батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах", — уточнил он.
Для удержания города и окрестностей ВСУ собрали группировку из семи бригад: всего 45 батальонов численностью до 15,5 тысячи военнослужащих, из которых 13,5 тысячи они по итогу потеряли. Также украинская армия лишилась 14 танков, 283 ББМ, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восьми пусковых установок РСЗО.
Сейчас российские штурмовики ведут бои уже на окраине Алексеево-Дружковки, подытожил Рудской.
Об освобождении Константиновки начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину накануне. Президент назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР: оно открывает прямую дорогу к продвижению к Краматорско-Славянской агломерации — последнему оплоту киевского режима в Донбассе.