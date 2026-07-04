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Запад скрывает реальную ситуацию на Украине, заявили в Крыму - РИА Новости, 04.07.2026
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17:44 04.07.2026
Запад скрывает реальную ситуацию на Украине, заявили в Крыму

Константинов: Запад скрывает реальную ситуацию на Украине от населения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что реальная ситуация на Украине скрывается от населения западных стран.
  • По словам Константинова, западные страны заинтересованы в продолжении украинского конфликта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Реальная ситуация на Украине скрывается от населения западных стран, им показывают отдельно взятых счастливых украинцев, которых становится найти все труднее, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Власти западных стран скрывают реальную ситуацию на Украине от своего населения, показывая публике отдельно взятых счастливых украинцев, которых уже с трудом можно найти, а вот о колоссальных кладбищах там никто не знает", - сказал Константинов.
По его словам, западные страны заинтересованы в продолжении украинского конфликта, так как "плохо учили или сознательно позабыли историю и ее уроки".
"На Западе во взаимоотношениях с Россией наступают на одни и те же грабли", - подчеркнул глава парламента.
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