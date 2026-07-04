Сборная Колумбии стала последним участником 1/8 финала ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Колумбии по футболу обыграла команду Ганы в матче 1/16 финала чемпионата мира со счетом 1:0.
- Колумбия встретится со сборной Швейцарии в 1/8 финала 7 июля в Ванкувере.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сборная Колумбии по футболу обыграла команду Ганы в матче 1/16 финала чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча в Канзас-Сити (США) завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Джон Ариас (14-я минута).
04 июля 2026 • начало в 04:30
Завершен
Колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба вышел в стартовом составе, но получил травму и был заменен на 8-й минуте.
Сборная Колумбии в 1/8 финала 7 июля встретится в Ванкувере (Канада) с командой Швейцарии.
Чемпионат мира завершится 19 июля.