Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Колумбии по футболу обыграла команду Ганы в матче 1/16 финала чемпионата мира со счетом 1:0.

Колумбия встретится со сборной Швейцарии в 1/8 финала 7 июля в Ванкувере.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сборная Колумбии по футболу обыграла команду Ганы в матче 1/16 финала чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча в Канзас-Сити (США) завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Джон Ариас (14-я минута).

Колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба вышел в стартовом составе, но получил травму и был заменен на 8-й минуте.

Сборная Колумбии в 1/8 финала 7 июля встретится в Ванкувере (Канада) с командой Швейцарии.