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Сборная Колумбии стала последним участником 1/8 финала ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
07:00 04.07.2026 (обновлено: 07:14 04.07.2026)
Сборная Колумбии стала последним участником 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Колумбии обыграла команду Ганы и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

© REUTERS / Bernadett SzaboФутболист сборной Колумбии Луис Диас
Футболист сборной Колумбии Луис Диас - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Колумбии по футболу обыграла команду Ганы в матче 1/16 финала чемпионата мира со счетом 1:0.
  • Колумбия встретится со сборной Швейцарии в 1/8 финала 7 июля в Ванкувере.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сборная Колумбии по футболу обыграла команду Ганы в матче 1/16 финала чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча в Канзас-Сити (США) завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Джон Ариас (14-я минута).
ЧМ по футболу 2026
04 июля 2026 • начало в 04:30
Завершен
Колумбия
1 : 0
Гана
14‎’‎ • Джон Ариас
(Луис Хавьер Суарес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба вышел в стартовом составе, но получил травму и был заменен на 8-й минуте.
Сборная Колумбии в 1/8 финала 7 июля встретится в Ванкувере (Канада) с командой Швейцарии.
Чемпионат мира завершится 19 июля.
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ФутболДжон АриасДжон КордобаКраснодарЧМ по футболу 2026КолумбияГана
 
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