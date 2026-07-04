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В Ярославле открылся кинофестиваль "В кругу семьи" - РИА Новости, 04.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:29 04.07.2026 (обновлено: 22:31 04.07.2026)
В Ярославле открылся кинофестиваль "В кругу семьи"

РИА Новости: в Ярославле открылся международный кинофестиваль "В кругу семьи"

© РИА Новости / Максим БлиновЗрители а зале
Зрители а зале - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Зрители а зале. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ярославле открылся XXI Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи», который продлится до 7 июля.
  • Специальный приз кинофестиваля «За вклад в сохранение семейных ценностей» получил губернатор Михаил Евраев, а также народные артисты РСФСР Станислав Любшин и Никита Михалков.
  • Фильмом открытия стала внеконкурсная картина Александра Ковтунца «Улица Ангела».
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл - РИА Новости. XXI Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов "В кругу семьи" открылся в концертно-зрелищном центре "Миллениум" в Ярославле, передает корреспондент РИА Новости.
Стартовав в субботу, фестиваль продлится до 7 июля.
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"Сегодня у нас открытие XXI Международного кинофестиваля "В кругу семьи" и при этом юбилей: он десятый раз проходит в Ярославской области. Для нас это большая радость и гордость", - отметил губернатор Михаил Евраев.
Глава региона был также первым, кто получил специальный приз кинофестиваля "За вклад в сохранение семейных ценностей". Кроме него этой награды удостоились народные артисты РСФСР Станислав Любшин и Никита Михалков.
Михалков, в свою очередь, пожелал организаторам и участникам фестиваля, чтобы это мероприятие стало "осознанным праздником тех, кто понимает, что страна защищает свое будущее".
Открытие фестиваля транслировалось одновременно в 20 городах России и 40 странах мира. В ходе церемонии к телемосту присоединились представители Пуэрто-Рико, Швейцарии, Индии, Иордании, Мексики, Косово, Италии, Португалии, Турции, Уругвая, Аргентины, Шри-Ланки, Колумбии, Японии, Египта, Албании и Перу.
Фильмом открытия стала внеконкурсная картина Александра Ковтунца "Улица Ангела". Ранее днем режиссер вместе с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, а также артистами Станиславом Любшиным, Федором Добронравовым, Нонной Гришаевой и Романом Курцыным открыли первую в России улицу Ангелов в рамках всероссийского проекта "Ангельский пояс России".
Фестиваль проходит при поддержке государственной корпорации "Ростех", ПАО "Банк ПСБ" и правительства Ярославской области.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на пресс-конференции в медиагруппе Россия сегодня. 24 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Ярославский губернатор пообещал звездный старт международного кинофестиваля
24 июня, 15:39
 
КультураЯрославская областьРоссияРСФСРМихаил ЕвраевСтанислав ЛюбшинНикита МихалковРостехЯрославль
 
 
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