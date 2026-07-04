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Каррера не пойдет на матч "Спартака" в Суперкубке России - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
14:55 04.07.2026 (обновлено: 15:58 04.07.2026)
Каррера не пойдет на матч "Спартака" в Суперкубке России

Экс-тренер "Спартака" Каррера заявил, что не пойдет на матч за Суперкубок России

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБывший главный тренер ФК "Спартак" Массимо Каррера
Бывший главный тренер ФК Спартак Массимо Каррера - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Бывший главный тренер ФК "Спартак" Массимо Каррера . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что приехал в Москву всего на пару дней.
  • Он добавил, что не собирается на матч за Суперкубок России по футболу.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что приехал в столицу всего на пару дней и не собирается на матч за Суперкубок России по футболу.
Матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля.
«

"Я в Москве на пару дней, в понедельник уже улетаю", - сказал Каррера РИА Новости в рамках фестиваля FONFEST, отвечая на вопрос, не собирается ли он посетить матч за Суперкубок.

Каррера занимал пост главного тренера "Спартака" с лета 2016 года по осень 2018 года. Под руководством итальянского специалиста "красно-белые" в сезоне-2016/17 впервые с 2001 года выиграли чемпионат России, а также завоевали Суперкубок России.
Футбол. Кубок России. Зенит (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Появились подробности о матче за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком"
24 июня, 14:02
 
ФутболСпортРоссияНижний НовгородМоскваМассимо КаррераСуперкубок России по футболуСпартак МоскваЗенит
 
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