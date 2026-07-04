Каррера не пойдет на матч "Спартака" в Суперкубке России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что приехал в Москву всего на пару дней.
- Он добавил, что не собирается на матч за Суперкубок России по футболу.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что приехал в столицу всего на пару дней и не собирается на матч за Суперкубок России по футболу.
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"Я в Москве на пару дней, в понедельник уже улетаю", - сказал Каррера РИА Новости в рамках фестиваля FONFEST, отвечая на вопрос, не собирается ли он посетить матч за Суперкубок.
Каррера занимал пост главного тренера "Спартака" с лета 2016 года по осень 2018 года. Под руководством итальянского специалиста "красно-белые" в сезоне-2016/17 впервые с 2001 года выиграли чемпионат России, а также завоевали Суперкубок России.