Кадыров рассказал об участии полка "Север-Ахмат" в боях за Константиновку

Глава республики также рассказал эпизод, когда враг при отступлении заминировал одно из центральных зданий, в котором находились мирные жители — женщины, пожилые люди и 13-летняя девочка.

"После моего поручения Зайнди Зингиеву бойцы полка незамедлительно выдвинулись на выполнение задачи по спасению. В условиях риска и напряженной обстановки они провели точное разминирование, эвакуировали мирных жителей и вывели их в безопасную зону", — написал он. Кадыров уточнил, что сегодня их жизням ничего не угрожает.