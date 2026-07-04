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Кадыров рассказал об участии полка "Север-Ахмат" в боях за Константиновку - РИА Новости, 04.07.2026
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22:43 04.07.2026
Кадыров рассказал об участии полка "Север-Ахмат" в боях за Константиновку

Кадыров рассказал об участии полка "Север-Ахмат" в освобождении Константиновки

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России приняли участие в операции по освобождению Константиновки.
  • Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о случае разминирования здания и эвакуации мирных жителей военнослужащими полка.
ГРОЗНЫЙ, 4 июл — РИА Новости. Военнослужащие 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны России приняли участие в операции по освобождению Константиновки, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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"Освобождение Константиновки стало результатом слаженной, выверенной и по-настоящему мужественной работы российских военнослужащих… Самое деятельное участие в этой операции приняли военнослужащие 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" МО РФ под командованием... Зайнди Зингиева. Бойцы вновь показали, что для них нет невыполнимых задач, когда речь идет о защите людей и выполнении приказа", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава республики также рассказал эпизод, когда враг при отступлении заминировал одно из центральных зданий, в котором находились мирные жители — женщины, пожилые люди и 13-летняя девочка.
"После моего поручения Зайнди Зингиеву бойцы полка незамедлительно выдвинулись на выполнение задачи по спасению. В условиях риска и напряженной обстановки они провели точное разминирование, эвакуировали мирных жителей и вывели их в безопасную зону", — написал он. Кадыров уточнил, что сегодня их жизням ничего не угрожает.
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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Вчера, 19:36
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаРамзан КадыровВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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