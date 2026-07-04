Янковский заявил, что Овечкин является для него ролевой моделью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский актер театра и кино Иван Янковский заявил, что хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является для него ролевой моделью и источником вдохновения.
- «Вашингтон» объявил о подписании нового однолетнего контракта с 40-летним капитаном команды Овечкиным.
- Янковский также назвал своими ролевыми моделями Коби Брайанта и «Большую тройку» в теннисе.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский актер театра и кино Иван Янковский заявил, что хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин является для него ролевой моделью и источником вдохновения.
В четверг "Вашингтон" объявил о подписании нового однолетнего контракта с 40‑летним капитаном команды Овечкиным.
"Меня Овечкин вдохновляет безумно. Он как ролевая модель по характеру и закалке для меня. Я очень люблю баскетбол, для меня примером был Коби Брайант. Он для меня тоже огромная ролевая модель, как он вытаскивал матчи со сломанным пальцем. Я беру многое для ролей от спортсменов", - рассказал Янковский на Дне московского спорта.
"Я с семи лет играю в большой теннис и часто хожу в спортзал. Большая тройка, безусловно, мои кумиры в теннисе. Тесно дружим с Сашей Бубликом, поддерживаю связь с Даней Медведевым. И за туром слежу", - добавил Янковский.