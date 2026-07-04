Янковский заявил, что Овечкин является для него ролевой моделью

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский актер театра и кино Иван Янковский заявил, что хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин является для него ролевой моделью и источником вдохновения.

"Я с семи лет играю в большой теннис и часто хожу в спортзал. Большая тройка, безусловно, мои кумиры в теннисе. Тесно дружим с Сашей Бубликом, поддерживаю связь с Даней Медведевым. И за туром слежу", - добавил Янковский.