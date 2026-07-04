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Янковский заявил, что Овечкин является для него ролевой моделью - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Хоккей
 
14:25 04.07.2026
Янковский заявил, что Овечкин является для него ролевой моделью

Янковский заявил, что Овечкин является для него источником вдохновения

© AP Photo / Erin HooleyАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Erin Hooley
Александр Овечкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский актер театра и кино Иван Янковский заявил, что хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является для него ролевой моделью и источником вдохновения.
  • «Вашингтон» объявил о подписании нового однолетнего контракта с 40-летним капитаном команды Овечкиным.
  • Янковский также назвал своими ролевыми моделями Коби Брайанта и «Большую тройку» в теннисе.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский актер театра и кино Иван Янковский заявил, что хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин является для него ролевой моделью и источником вдохновения.
В четверг "Вашингтон" объявил о подписании нового однолетнего контракта с 40‑летним капитаном команды Овечкиным.
"Меня Овечкин вдохновляет безумно. Он как ролевая модель по характеру и закалке для меня. Я очень люблю баскетбол, для меня примером был Коби Брайант. Он для меня тоже огромная ролевая модель, как он вытаскивал матчи со сломанным пальцем. Я беру многое для ролей от спортсменов", - рассказал Янковский на Дне московского спорта.
"Я с семи лет играю в большой теннис и часто хожу в спортзал. Большая тройка, безусловно, мои кумиры в теннисе. Тесно дружим с Сашей Бубликом, поддерживаю связь с Даней Медведевым. И за туром слежу", - добавил Янковский.
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ХоккейСпортИван ЯнковскийАлександр ОвечкинКобе БрайантВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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