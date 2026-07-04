Ягудин заявил, что не стоит благодарить ISU за допуск российских фигуристов

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что не стоит благодарить Международный союз конькобежцев (ISU) за допуск российских спортсменов на турниры, потому что они должны в них участвовать по умолчанию.