Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских спортсменов до соревнований с сезона 2026/2027 в нейтральном статусе.
- Алексей Ягудин считает, что российским спортсменам не стоит благодарить ISU за этот допуск, так как они должны участвовать в турнирах по умолчанию.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что не стоит благодарить Международный союз конькобежцев (ISU) за допуск российских спортсменов на турниры, потому что они должны в них участвовать по умолчанию.
Ранее ISU объявил о допуске российских спортсменов до соревнований с сезона-2026/27 в нейтральном статусе. Санкции против россиян и белорусов были введены ISU в 2022 году.
"ISU разрешил нашим спортсменам выступать на международной арене, спасибо им большое. Хотя смешно говорить спасибо за то, что должно быть. Но с этого момента начинается очередная страница развития в нашем фигурном катании. Перспективы и таланты всегда были и будут", - заявил Ягудин на Дне московского спорта.