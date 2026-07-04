Медведев предположил, какими будут переговоры между Ираном США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что процесс выхода на окончательные договоренности между Ираном и США будет архисложным.
- По мнению Медведева, меморандум о взаимопонимании между Ираном и США создает основу для дальнейших переговоров.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Процесс выхода на окончательные договоренности между Ираном и США будет архисложным, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Теперь есть документы и потек срок для того, чтобы выйти на некие окончательные договоренности. Скажу откровенно, думаю, этот процесс будет архисложным. Достигнуть договоренностей по ряду позиций, включая, например, выделение денег на восстановление Ирана, будет чрезвычайно трудно", - сказал Медведев.
Медведев пожелал успехов переговорам Ирана и США
Вчера, 10:09