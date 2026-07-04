Медведев предположил, какими будут переговоры между Ираном США

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Процесс выхода на окончательные договоренности между Ираном и США будет архисложным, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Теперь есть документы и потек срок для того, чтобы выйти на некие окончательные договоренности. Скажу откровенно, думаю, этот процесс будет архисложным. Достигнуть договоренностей по ряду позиций, включая, например, выделение денег на восстановление Ирана, будет чрезвычайно трудно", - сказал Медведев.