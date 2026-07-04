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Медведев предположил, какими будут переговоры между Ираном США - РИА Новости, 04.07.2026
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10:13 04.07.2026
Медведев предположил, какими будут переговоры между Ираном США

Медведев назвал процесс выхода на окончательные договоренности с США архисложным

© REUTERS / URS FLUEELERЗал заседаний, где прошли переговоры делегаций США и Ирана
Зал заседаний, где прошли переговоры делегаций США и Ирана - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / URS FLUEELER
Зал заседаний, где прошли переговоры делегаций США и Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что процесс выхода на окончательные договоренности между Ираном и США будет архисложным.
  • По мнению Медведева, меморандум о взаимопонимании между Ираном и США создает основу для дальнейших переговоров.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Процесс выхода на окончательные договоренности между Ираном и США будет архисложным, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В пятницу Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране. Отвечая на вопросы журналистов по итогам визита, Медведев отметил, что Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США создает основу для дальнейших переговоров.
"Теперь есть документы и потек срок для того, чтобы выйти на некие окончательные договоренности. Скажу откровенно, думаю, этот процесс будет архисложным. Достигнуть договоренностей по ряду позиций, включая, например, выделение денег на восстановление Ирана, будет чрезвычайно трудно", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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