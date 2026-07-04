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Грузия возобновила поставки чеснока в Россию - РИА Новости, 04.07.2026
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05:22 04.07.2026
Грузия возобновила поставки чеснока в Россию

Грузия возобновила поставки чеснока в Россию после одиннадцатимесячной паузы

© Sputnik / Томас ТхайцукЧеснок
Чеснок - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Чеснок. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставки чеснока из Грузии в Россию возобновились в мае 2026 года после паузы продолжительностью одиннадцать месяцев.
  • В мае 2026 года Грузия экспортировала в Россию чеснока почти на 139 тысяч долларов, что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Поставки чеснока из Грузии в Россию возобновились в мае этого года после одиннадцатимесячной паузы, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы.
Так, в мае 2026 года Грузия экспортировала в Россию чеснока почти на 139 тысяч долларов - это стало первой заметной поставкой с мая 2025 года. Прирост в годовом выражении составил 1,6 раза.
Кроме России в мае Грузия поставляла свой чеснок в Армению - на 45 тысяч долларов.
Суммарный экспорт грузинского чеснока за пять месяцев года достиг 233,3 тысяч долларов, что на треть больше, чем за аналогичный период годом ранее.
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