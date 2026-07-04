Грузия возобновила поставки чеснока в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поставки чеснока из Грузии в Россию возобновились в мае 2026 года после паузы продолжительностью одиннадцать месяцев.
- В мае 2026 года Грузия экспортировала в Россию чеснока почти на 139 тысяч долларов, что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Поставки чеснока из Грузии в Россию возобновились в мае этого года после одиннадцатимесячной паузы, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы.
Кроме России в мае Грузия поставляла свой чеснок в Армению - на 45 тысяч долларов.
Суммарный экспорт грузинского чеснока за пять месяцев года достиг 233,3 тысяч долларов, что на треть больше, чем за аналогичный период годом ранее.