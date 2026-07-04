Грузия возобновила поставки чеснока в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Поставки чеснока из Грузии в Россию возобновились в мае 2026 года после паузы продолжительностью одиннадцать месяцев.

В мае 2026 года Грузия экспортировала в Россию чеснока почти на 139 тысяч долларов, что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Поставки чеснока из Грузии в Россию возобновились в мае этого года после одиннадцатимесячной паузы, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы.

Так, в мае 2026 года Грузия экспортировала в Россию чеснока почти на 139 тысяч долларов - это стало первой заметной поставкой с мая 2025 года. Прирост в годовом выражении составил 1,6 раза.

Кроме России в мае Грузия поставляла свой чеснок в Армению - на 45 тысяч долларов.