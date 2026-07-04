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Голдин набрал 14 очков за "Майами" в матче Летней лиги НБА - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Баскетбол
 
07:58 04.07.2026
Голдин набрал 14 очков за "Майами" в матче Летней лиги НБА

Голдин набрал 14 очков и помог "Майами" обыграть "Сан-Антонио" в Летней лиге

© Соцсети NCAAВладислав Голдин
Владислав Голдин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Соцсети NCAA
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Майами Хит» обыграл «Сан-Антонио Сперс» в матче Летней лиги НБА со счетом 88:87.
  • Владислав Голдин из «Майами Хит» набрал 14 очков, сделал 7 подборов и отдал 3 результативные передачи.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Майами Хит" обыграл "Сан-Антонио Сперс" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 88:87 (25:16, 18:20, 22:23, 23:28) в пользу команды из Майами, в составе которой самым результативным стал Райан Конвелл (21 очко). У "Сан-Антонио" больше всех очков набрал Майлз Келли (16).
Российский центровой "Майами" Владислав Голдин провел на паркете более 30 минут, набрал 14 очков, сделал 7 подборов и отдал 3 результативные передачи.
Голдину 25 лет. Он не был выбран на драфте НБА 2025 года, а после него подписал двусторонний контракт с "Майами". В прошедшем сезоне Голдин сыграл в составе "Майами" девять матчей, проводя на паркете в среднем 2,7 минуты. В конце июня СМИ сообщили, что "Майами" сделал квалификационное предложение Голдину.
В сезоне-2024/25 россиянин выступал за "Мичиган Вулверинз" в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и дошел до стадии третьего раунда "Мартовского безумия". Тогда центровой принял участие в 37 матчах, в среднем за игру он набирал 16,6 очка, а также делал 7,0 подбора и 1,4 блокшота.
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