Голдин набрал 14 очков за "Майами" в матче Летней лиги НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ «Майами Хит» обыграл «Сан-Антонио Сперс» в матче Летней лиги НБА со счетом 88:87.

Владислав Голдин из «Майами Хит» набрал 14 очков, сделал 7 подборов и отдал 3 результативные передачи.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Майами Хит" обыграл "Сан-Антонио Сперс" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 88:87 (25:16, 18:20, 22:23, 23:28) в пользу команды из Майами, в составе которой самым результативным стал Райан Конвелл (21 очко). У "Сан-Антонио" больше всех очков набрал Майлз Келли (16).

Российский центровой "Майами" Владислав Голдин провел на паркете более 30 минут, набрал 14 очков, сделал 7 подборов и отдал 3 результативные передачи.

Голдину 25 лет. Он не был выбран на драфте НБА 2025 года, а после него подписал двусторонний контракт с "Майами". В прошедшем сезоне Голдин сыграл в составе "Майами" девять матчей, проводя на паркете в среднем 2,7 минуты. В конце июня СМИ сообщили, что "Майами" сделал квалификационное предложение Голдину.