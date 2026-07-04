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В АдГ допустили досрочные выборы в бундестаг - РИА Новости, 04.07.2026
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21:58 04.07.2026
В АдГ допустили досрочные выборы в бундестаг

Лидер АдГ Вайдель допустила проведение досрочных выборов в бундестаг в 2027 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель допустила проведение досрочных выборов в бундестаг в 2027 году.
  • Поддержка блока ХДС/ХСС сократилась до 20%, приблизившись к пятилетнему минимуму.
  • По результатам исследования INSA, 58% граждан Германии ожидают распада нынешней правящей коалиции до парламентских выборов в 2029 году.
БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель допустила проведение досрочных выборов в бундестаг в 2027 году, на два года раньше официального срока окончания его полномочий.
«

"Я думаю, что выборы в бундестаг пройдут не в 2029 году, а значительно раньше. Я ожидаю досрочных выборов уже в следующем году", - сказала Вайдель в интервью телеканалу Phoenix в первый день федерального съезда АдГ в Эрфурте.

Компания YouGov опубликовала в июне результаты соцопроса среди граждан Германии, согласно которым поддержка блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), входящего в нынешнюю правящую коалицию Германии, сократилась до 20%, приблизившись к пятилетнему минимуму.
Кроме того, газета Bild сообщала со ссылкой на результаты исследования социологического института INSA, что лишь 24% граждан Германии полагают, что нынешняя правящая коалиция доработает до парламентских выборов в 2029 году, в то время как 58% респондентов ожидают ее распада.
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