В АдГ допустили досрочные выборы в бундестаг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель допустила проведение досрочных выборов в бундестаг в 2027 году.
- Поддержка блока ХДС/ХСС сократилась до 20%, приблизившись к пятилетнему минимуму.
- По результатам исследования INSA, 58% граждан Германии ожидают распада нынешней правящей коалиции до парламентских выборов в 2029 году.
БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель допустила проведение досрочных выборов в бундестаг в 2027 году, на два года раньше официального срока окончания его полномочий.
«
"Я думаю, что выборы в бундестаг пройдут не в 2029 году, а значительно раньше. Я ожидаю досрочных выборов уже в следующем году", - сказала Вайдель в интервью телеканалу Phoenix в первый день федерального съезда АдГ в Эрфурте.
Кроме того, газета Bild сообщала со ссылкой на результаты исследования социологического института INSA, что лишь 24% граждан Германии полагают, что нынешняя правящая коалиция доработает до парламентских выборов в 2029 году, в то время как 58% респондентов ожидают ее распада.