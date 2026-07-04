В АдГ допустили досрочные выборы в бундестаг

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"Я думаю, что выборы в бундестаг пройдут не в 2029 году, а значительно раньше. Я ожидаю досрочных выборов уже в следующем году", - сказала Вайдель в интервью телеканалу Phoenix в первый день федерального съезда АдГ в Эрфурте.