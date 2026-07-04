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ВС России полностью овладели Константиновкой - РИА Новости, 04.07.2026
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10:59 04.07.2026 (обновлено: 11:35 04.07.2026)
ВС России полностью овладели Константиновкой

Рудской: Константиновка находится под полным контролем российских военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска полностью овладели Константиновкой.
  • Штурмовые подразделения Южной группировки войск провели охват Константиновки с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований, что позволило изолировать гарнизон противника в городе и развить наступление.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские войска полностью овладели Константиновкой, сообщил журналистам на брифинге начальник главного оперативного управления генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
"В ходе наступательных действий штурмовые подразделения Южной группировки войск, сковав противника боями за восточную и юго-восточную части города, провели охват Константиновки с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований. Тем самым провели изоляцию гарнизона противника в городе. В дальнейшем, используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и полностью овладели Константиновкой", - сказал он.
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