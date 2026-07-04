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Футбольный клуб "10" обыграл "СКА Ростов" в финале Медиалиги - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
21:58 04.07.2026
Футбольный клуб "10" обыграл "СКА Ростов" в финале Медиалиги

Футбольный клуб "10" одержал победу над командой "СКА Ростов" в финале Медиалиги

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб «10» победил команду «СКА Ростов» в финале седьмого сезона Медиалиги со счетом 1:1 в основное время и 4:3 в серии буллиталити.
  • В матче за третье место команда 2Drots обыграла «Амкал» со счетом 1:1 в основное время и 5:4 в серии буллиталити.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "10" одержал победу над командой "СКА Ростов" в финале седьмого сезона Медиалиги.
Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники" и завершилась со счетом 1:1 в основное время. На 10-й минуте автоголом отметился защитник "10" Никита Чичерин. Мяч в ворота донской команды забил Сергей Кутузов (25). В серии буллиталити сильнее оказалась "десятка" - 4:3.
Перед началом матча вратарь французского "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвей Сафонов нанес символический удар по мячу.
В матче за третье место футболисты 2Drots обыграли "Амкал" (1:1 в основное время, 5:4 в серии буллиталити).
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