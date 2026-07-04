Футбольный клуб "10" обыграл "СКА Ростов" в финале Медиалиги

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "10" одержал победу над командой "СКА Ростов" в финале седьмого сезона Медиалиги.

Перед началом матча вратарь французского "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвей Сафонов нанес символический удар по мячу.

В матче за третье место футболисты 2Drots обыграли "Амкал" (1:1 в основное время, 5:4 в серии буллиталити).