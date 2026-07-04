В Екатеринбурге арестовали мужчину, стрелявшего по автобусам из рогатки

Краткий пересказ от РИА ИИ Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Даниила Баяндина, стрелявшего по автобусам и автомобилям из рогатки.

Баяндин обвиняется в покушении на убийство, хулиганстве и умышленном повреждении имущества.

Судебное постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу по 24 августа Даниила Баяндина, стрелявшего по автобусам металлическими шариками из рогатки, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным регионального следственного управления СК и городского УМВД, 21-летний екатеринбуржец 24 июня находился в квартире родственников в микрорайоне Солнечном , где делал ремонт, и из окна стрелял, используя спортивный инвентарь, по проходящим мимо автобусам и машинам. Известно об одном пострадавшем, повреждения получили четыре автобуса и три автомобиля.

В пресс-службе судов уточнили, что фигурант для стрельбы использовал рогатку и металлические шарики. Он обвиняется в покушении на убийство, хулиганстве и умышленном повреждении имущества.

"Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения ходатайства следователя и избрал Даниилу Баяндину меру пресечения в виде заключения под стражу по 24 августа 2026 года" - говорится в сообщении