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В Екатеринбурге арестовали мужчину, стрелявшего по автобусам из рогатки - РИА Новости, 04.07.2026
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16:41 04.07.2026
В Екатеринбурге арестовали мужчину, стрелявшего по автобусам из рогатки

Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, стрелявшего по автобусам из рогатки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Даниила Баяндина, стрелявшего по автобусам и автомобилям из рогатки.
  • Баяндин обвиняется в покушении на убийство, хулиганстве и умышленном повреждении имущества.
  • Судебное постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу по 24 августа Даниила Баяндина, стрелявшего по автобусам металлическими шариками из рогатки, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По данным регионального следственного управления СК и городского УМВД, 21-летний екатеринбуржец 24 июня находился в квартире родственников в микрорайоне Солнечном, где делал ремонт, и из окна стрелял, используя спортивный инвентарь, по проходящим мимо автобусам и машинам. Известно об одном пострадавшем, повреждения получили четыре автобуса и три автомобиля.
В пресс-службе судов уточнили, что фигурант для стрельбы использовал рогатку и металлические шарики. Он обвиняется в покушении на убийство, хулиганстве и умышленном повреждении имущества.
"Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения ходатайства следователя и избрал Даниилу Баяндину меру пресечения в виде заключения под стражу по 24 августа 2026 года" - говорится в сообщении.
Судебное постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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