Освободившие Константиновку части наступают на Дружковку

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Части, освободившие Константиновку, без остановки наступают вместе с войсками группировки "Центр" для овладения следующим узлом обороны ВСУ - Дружковкой, сообщили журналистам на брифинге начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского.

В Минобороны России добавили, что противник отброшен на несколько километров от Константиновки, штурмовые группы ведут бои уже на окраине Алексеево-Дружковки.