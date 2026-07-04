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Освободившие Константиновку части наступают на Дружковку - РИА Новости, 04.07.2026
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11:00 04.07.2026
Освободившие Константиновку части наступают на Дружковку

Освободившие Константиновку части с войсками "Центра" наступают на Дружковку

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воинские части, освободившие Константиновку, продолжают наступление совместно с войсками группировки "Центр".
  • Противник отброшен на несколько километров от Константиновки, штурмовые группы ведут бои на окраине Алексеево-Дружковки.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Части, освободившие Константиновку, без остановки наступают вместе с войсками группировки "Центр" для овладения следующим узлом обороны ВСУ - Дружковкой, сообщили журналистам на брифинге начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского.
"В настоящее время воинские части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление совместно с войсками группировки "Центр" с целью овладения следующим узлом обороны населенным пунктом Дружковка", - заявили журналистам.
В Минобороны России добавили, что противник отброшен на несколько километров от Константиновки, штурмовые группы ведут бои уже на окраине Алексеево-Дружковки.
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