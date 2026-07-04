Задачи по освобождению Донбасса будут выполнены, заявили в Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что задачи по освобождению Донбасса, поставленные верховным главнокомандующим, будут выполнены.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Задачи, поставленные верховным главнокомандующим по освобождению Донбасса, будут выполнены, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба – первого заместителя начальника генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18