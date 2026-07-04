Дисквалификация Крамника носит политизированный характер, заявил Артемьев

Краткий пересказ от РИА ИИ Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника на год за публичные обвинения в адрес американского шахматиста Даниэля Народицкого.

Владислав Артемьев считает решение FIDE несправедливым и политизированным, подчеркивая высокий статус Крамника и его вклад в шахматы.

Артемьев отметил, что Крамник активно боролся с мошенничеством в шахматах, несмотря на отсутствие реакции официальных организаций.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Дисквалификация 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника носит несправедливый и политизированный характер, заявил РИА Новости российский гроссмейстер Владислав Артемьев.

В пятницу Международная шахматная федерация ( FIDE ) дисквалифицировала Крамника на год за публичные обвинения в адрес ныне покойного американского шахматиста Даниэля Народицкого. Российский гроссмейстер заявил о намерении обжаловать решение.

"Вполне ожидаемо, что в отношении Владимира Крамника FIDE ввела определенные санкции. Потому что к нему было очень много негатива со стороны шахматного сообщества и чиновников. Я негативно оцениваю это решение, потому что очень уважаю Владимира Борисовича и, на мой взгляд, он если и перегибал палку, то точно не настолько, чтобы быть так наказан. Я понимаю, что где-то он давал резкие комментарии и чувствовалось, что он очень заинтересован в борьбе против читерства", - сказал Артемьев.

"Может быть, он где-то задел Народицкого, который, к сожалению, ушел из жизни. Это, конечно, очень печальное событие, но мне кажется, что по отношению к Крамнику это просто дискриминация. На мой взгляд, это двойные стандарты, на ситуацию влияет его гражданство, все-таки он представитель России. Я считаю это решение несправедливым. А назначенные исправительные (благотворительные) работы считаю нонсенсом и ерундой. К тому же у Крамника очень высокий статус и он очень много сделал для шахмат. Явно больше, чем комиссия FIDE по этике, в которую, как я понимаю, по большей части входят люди не шахматного мира. Очень странное решение, политизированное. Надеюсь, что Владимир Крамник сможет выкрутиться из этого положения. Потому что он все делает в интересах шахмат и заинтересован в том, чтобы они развивались", - добавил он.

Артемьев отметил важность деятельности Крамника, который на протяжении последних лет боролся с мошенничеством в шахматах на фоне отсутствия реакции официальных организаций. "Проблема читерства сейчас актуальна, а многие стараются закрыть глаза на это. Особенно разные шахматные платформы, ведь им это невыгодно. Все хотят только хорошие новости, а Крамник в этом плане им неудобен. В мире неудобные люди всегда негативно оцениваются, а Владимир Борисович - один из таких. Но он ведь является исторической фигурой для шахмат, он победил Каспарова* и сыграл много впечатляющих партий. Я считаю, что такое решение по отношению к 14-му чемпиону мира - это неуважение. Это неправильно. Крамник - это легенда, и я искренне желаю, чтобы у него все было хорошо", - заключил Артемьев.

В ноябре 2025 года FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике в связи с его заявлениями в отношении Народицкого. О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он умер в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.