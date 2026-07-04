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Путин и Трамп обладают прекрасной личной химией, заявили в посольстве - РИА Новости, 04.07.2026
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07:33 04.07.2026
Путин и Трамп обладают прекрасной личной химией, заявили в посольстве

Посольство: лидеры России и США обладают прекрасной личной химией

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российское посольство в Вашингтоне заявило о «прекрасной личной химии» между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
  • Посольство призвало выстраивать отношения России и США на основе взаимоуважения и равноправия.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обладают прекрасной "личной химией", между странами нужно равноправное партнерство, заявило российское посольство в Вашингтоне в поздравлении ко Дню независимости Соединенных Штатов.
"Наши страны возглавляют лидеры с прекрасной личной химией, которые отстаивают традиционные ценности семьи и религии, суверенитета и национального государства в противовес "основанному на правилах" либерально-глобалистскому порядку, который доминирует в современной Европе", - говорится в поздравлении.
Посольство отметило, что Россия и США могут и должны сосуществовать конструктивно, и призвало выстраивать отношения на основе взаимоуважения и равноправия.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Россия и США могут выстроить конструктивные отношения, заявили в посольстве
Вчера, 07:20
 
В миреРоссияВашингтон (штат)СШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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