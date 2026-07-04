Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российское посольство в Вашингтоне заявило о «прекрасной личной химии» между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
- Посольство призвало выстраивать отношения России и США на основе взаимоуважения и равноправия.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обладают прекрасной "личной химией", между странами нужно равноправное партнерство, заявило российское посольство в Вашингтоне в поздравлении ко Дню независимости Соединенных Штатов.
"Наши страны возглавляют лидеры с прекрасной личной химией, которые отстаивают традиционные ценности семьи и религии, суверенитета и национального государства в противовес "основанному на правилах" либерально-глобалистскому порядку, который доминирует в современной Европе", - говорится в поздравлении.