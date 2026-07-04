ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Россия и США могли бы выстраивать конструктивные отношения, поскольку между ними нет принципиальных идеологических разногласий, заявило российское посольство в Вашингтоне в поздравлении ко Дню независимости Соединенных Штатов.
Россия и США могут выстроить конструктивные отношения, заявили в посольстве
Посольство: принципиальных идеологических разногласий между Россией и США нет
© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото