Россия и США могут выстроить конструктивные отношения, заявили в посольстве

ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Россия и США могли бы выстраивать конструктивные отношения, поскольку между ними нет принципиальных идеологических разногласий, заявило российское посольство в Вашингтоне в поздравлении ко Дню независимости Соединенных Штатов.