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Россия и США могут выстроить конструктивные отношения, заявили в посольстве - РИА Новости, 04.07.2026
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07:20 04.07.2026 (обновлено: 07:24 04.07.2026)
Россия и США могут выстроить конструктивные отношения, заявили в посольстве

Посольство: принципиальных идеологических разногласий между Россией и США нет

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Россия и США могли бы выстраивать конструктивные отношения, поскольку между ними нет принципиальных идеологических разногласий, заявило российское посольство в Вашингтоне в поздравлении ко Дню независимости Соединенных Штатов.
"Сегодня, в отсутствие принципиальных идеологических разногласий... Россия и США могут и должны конструктивно сосуществовать, выстраивая подлинное, экономически жизнеспособное и равноправное партнерство, основанное на взаимном уважении", - говорится в заявлении посольства.
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