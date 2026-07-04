В Челябинске группа мужчин устроила перестрелку из сигнальных пистолетов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Предварительно, один человек пострадал в Челябинске при конфликте на улице, в котором, как сообщали СМИ, была использована ракетница, нападавших ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.