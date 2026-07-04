В Челябинске группа мужчин устроила перестрелку из сигнальных пистолетов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Челябинске произошла потасовка, в ходе которой, по сообщениям СМИ, была использована ракетница.
- Один человек пострадал, нападавших ищут.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Предварительно, один человек пострадал в Челябинске при конфликте на улице, в котором, как сообщали СМИ, была использована ракетница, нападавших ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
По данным "РЕН-ТВ", в Челябинске на улице произошла потасовка, во время которой использовали ракетницу. Судя по опубликованному прессой видео, мужчины достали сигнальный пистолет и выстрелили в оппонентов, затем началась драка.
"На данный момент известно, что в полицию Челябинска обратились очевидцы конфликта, в котором, предварительно, был один пострадавший. Нападавших ищут", – сказал собеседник агентства.