Рейтинг@Mail.ru
Бразилия — Норвегия на ЧМ-2026: дата и время, где смотреть онлайн
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:00 04.07.2026
Холанд отправит великую Бразилию домой? Банда Анчелотти пока не убеждает

Бразилия сыграет с Норвегией в матче 1/8 финала ЧМ-2026 5 июля в 23:00 мск

© AP Photo / Silvia IzquierdoСборная Бразилии во время товарищеского матча с командой Панамы
Сборная Бразилии во время товарищеского матча с командой Панамы - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Читать в
МАКСДзен
Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Считавшаяся одним из главных фаворитов мундиаля сборная Бразилии в 1/8 финала встретится со сборной Норвегии. Сумеет ли скандинавская команда огорчить банду Карло Анчелотти и впервые в истории пробраться в четвертьфинал чемпионата мира?

Путь к 1/8 финала

Бразильцы на этом ЧМ играют вовсе не так уверенно, как ожидали болельщики "пентакампеонов" перед турниром. Уже в первом матче команда потеряла очки, сыграв вничью с Марокко. Североафриканцы, конечно, далеко не самая слабая сборная на турнире, однако для амбициозных бразильцев такой результат не может быть удовлетворительным. Правда, в оставшихся матчах группового этапа футболисты Анчелотти "исправились", разгромив сборные Гаити и Шотландии с одинаковым счетом 3:0.
В 1/16 финала бразильцам досталась сборная Японии. Казалось, что южноамериканцев ждет уверенный проход в следующую стадию, но матч получился очень нервным для фанатов сборной. На 29-й минуте представляющий скромный немецкий "Майнц" Кайсю Сано переиграл Алиссона и открыл счет. Из-за травмы Лукаса Пакета Анчелотти пришлось вносить изменения в состав в перерыве матча, и итальянский специалист выпустил на поле Эндрика, ставшего одним из главных мемов ЧМ именно из-за того, что тренер "маринует" его на скамейке запасных.
Однако ответный гол соорудили не нападающие. Центральный защитник Габриэл навесил в штрафную, где Каземиро перевисел всех в воздухе и отправил мяч в сетку. Следующего гола пришлось ждать долго. Япония терпела в обороне, и даже блестящие проходы Винисиуса не приводили к взятию ворот. Казалось, что и команды, и болельщики уже готовы к дополнительному времени. Все изменил умнейший пас вразрез от Бруно Гимараэша на 95-й минуте. Вышедший на замену Мартинелли принял мяч между защитниками, обработал и отправил его в дальний угол ворот. Бразилия спаслась. Ведь если бы дело дошло до добавленного времени, а то и до серии пенальти, матч вполне мог бы пойти и по "немецкому" сценарию.
В отличие от оппонентов, норвежцы начали ЧМ уверенной победой над сборной Ирака. Уже в первом матче главная звезда команды Эрлинг Холанд оформил дубль, ворвавшись в гонку бомбардиров. В игре против команды Сенегала нападающий снова забил два, благодаря чему скандинавы дожали африканцев и застолбили за собой вторую строчку в группе. На третий тур против Франции главный тренер Столе Солбаккен выпустил полурезервный состав, дав главным звездам отдохнуть перед плей-офф.
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Эрлинг Холанд
В 1/16 финала норвежцев ждала неуступчивая команда Кот-д’Ивуара. Для ивуарийцев противостояние с Норвегией стало первым матчем в плей-офф ЧМ в истории страны, так что настрой был запредельным. И матч получился напряженным. Счет в конце первого тайма классным обводящим ударом открыл норвежский вингер Антонио Нуса. Во второй половине игры игровое преимущество перешло к ивуарийцам, а норвежцы пытались удержать счет. Получалось до 74-й минуты, когда счет сравнял Амад Диалло. Норвежцам пришлось снова переключать режим, и в концовке матча свое слово сказал Холанд, чей мяч принес команде победу.

Прогноз

Противостояние бразильцев и норвежцев обещает быть интригующим. Команда Анчелотти испытала проблемы в 1/16 финала против японцев, а травмы Пакета и Рафиньи лишь усугубляют положение дел. Тем не менее, запас прочности у бразильской сборной, безусловно, есть. Нельзя не учитывать и "икс-фактор" по имени Винисиус, который может сделать гол из ничего. Однако крепким норвежцам, ведомым Холандом, найдется, что противопоставить.
Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.90 на победу Бразилии и 1.45 на ее проход в следующий раунд. Победа норвежцев в основное время оценивается в 4.20, а выход в четвертьфинал — в 2.75.
Килиан Мбаппе и Дидье Дешам - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Мбаппе хочет испортить праздник Месси: Франция рвется в финал ЧМ-2026
1 июля, 02:15

Где смотреть

Прямая трансляция матча сборных Бразилии и Норвегии будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. Игра состоится на стадионе "Метлайф Стэдиум" (Ист-Ратерфорд, США) 5 июля. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
05 июля 2026 • начало в 23:00
Матч не начался
Бразилия
:
Норвегия
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболЭрлинг ХоландВинисиус ЖуниорБразилияНорвегияЧМ по футболу 2026Авторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Канада
    Марокко
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Парагвай
    Франция
    0
    1
  • Футбол
    05.07 23:00
    Бразилия
    Норвегия
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    М. Боузкова
    664
    476
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Ф. Коболли
    66722
    07666
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    Е. Рыбакина
    76
    61
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Зверев
    264
    676
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Тиафо
    А. Бублик
    66663
    47746
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    Гана
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Аргентина
    Кабо-Верде
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Австралия
    Египет
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    Д. Медведев
    777
    665
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Остапенко
    66
    44
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала