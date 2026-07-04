Бобровский заявил, что взволнован переходом в "Торонто"

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"Это новая возможность для меня, конечно. Взволнован, что присоединяюсь к этой легендарной команде. Не могу дождаться встречи с новыми партнерами по команде. Как можно заметить, руководство строит новую команду, культуру. Много хороших парней, трудяг с большим опытом. Большая честь быть в их числе", - заявил Бобровский в интервью клубной пресс-службе, видео которого опубликовано в соцсети Х.