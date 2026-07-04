Бобровский заявил, что взволнован переходом в "Торонто"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Бобровский перешел из «Флориды Пантерз» в «Торонто Мейпл Лифс» и подписал контракт до 2029 года.
- Средняя зарплата Бобровского по новому контракту составит 7 миллионов долларов за сезон.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли хоккейный вратарь Сергей Бобровский заявил, что очень взволнован переходом в такой легендарный клуб, как "Торонто Мейпл Лифс".
О переходе 37-летнего россиянина из "Флориды Пантерз" стало известно 1 июля. Он подписал контракт до 2029 года со средней зарплатой в 7 миллионов долларов за сезон.
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"Это новая возможность для меня, конечно. Взволнован, что присоединяюсь к этой легендарной команде. Не могу дождаться встречи с новыми партнерами по команде. Как можно заметить, руководство строит новую команду, культуру. Много хороших парней, трудяг с большим опытом. Большая честь быть в их числе", - заявил Бобровский в интервью клубной пресс-службе, видео которого опубликовано в соцсети Х.
Бобровский с 2019 года выступал за "Флориду" и дважды завоевал с командой Кубок Стэнли (2024, 2025). Воспитанник новокузнецкого "Металлурга" также представлял в НХЛ "Филадельфию Флайерз" и "Коламбус Блю Джекетс". На его счету в НХЛ 806 матчей в регулярных чемпионатах и 456 побед, что является лучшим показателем среди российских вратарей. Бобровский дважды становился обладателем приза лучшему вратарю сезона "Везина Трофи" (2013, 2017).
В составе сборной России Бобровский стал чемпионом мира 2014 года, а также завоевал серебро (2015) и бронзу (2016) мировых первенств.
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