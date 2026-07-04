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В Москве открылся байк-парк для катания на горных велосипедах - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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19:31 04.07.2026
В Москве открылся байк-парк для катания на горных велосипедах

В Москве открылся уникальный байк-парк для катания на горных велосипедах

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСпортивные объекты в Крылатском
Спортивные объекты в Крылатском - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В парке «Крылатские холмы» открылся уникальный байк-парк для скоростного катания на горных велосипедах.
  • Байк-парк подходит для проведения соревнований любого уровня и является единственным подобным объектом в пределах города.
  • Протяженность новой велосипедной трассы — более четырех километров, она включает 25 специальных участков, классифицированных по международной системе сложности.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уникальный байк-парк для скоростного катания на горных велосипедах открылся в парке "Крылатские холмы", который позволит тренироваться спортсменам и проводить соревнования международного уровня, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
"Парк "Крылатские холмы" – уникальный объект, который объединяет в себе три функции: спортивный кластер, рекреационную зону для отдыха и зеленую территорию. При этом бывшим владельцем за последние 40 лет здесь не проводилось никакого благоустройства, что потребовало масштабного проекта развития территории", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что было восстановлено покрытие шоссейной велосипедной трассы, создана прогулочная зона, оборудовано освещение и система звукового оповещения. Кроме того, создали две учебные велосипедные площадки и новый объект – кросс-кантри-трассы.
"Развитие спортивной инфраструктуры в Москве – это не только строительство новых объектов, но и создание современных пространств для активного отдыха горожан. Байк-парк в "Крылатских холмах" стал уникальной площадкой, где созданы условия как для профессиональных спортсменов, так и для спортсменов-любителей", - рассказал глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он подчеркнул, что парк подходит для проведения соревнований любого уровня, и это единственный подобный объект, расположенный в пределах города и доступный для спортсменов и болельщиков.
"Протяженность новой велосипедной трассы – более четырех километров. В ее состав входит 25 специальных участков, каждый из которых спроектирован с учетом рельефа и дает возможность спортсмену ощутить сложности различных типов покрытия и продемонстрировать все навыки владения велосипедом", - уточняется в сообщении.
Поясняется, что участки трассы классифицированы по международной системе сложности, что создает возможности для проведения сертифицированных соревнований, тренировочных сборов национальных команд и включения объекта в календарь российских и международных стартов.
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