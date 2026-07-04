Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший украинский премьер Николай Азаров сообщил о начале топливного кризиса на Украине.
- По словам Азарова, в топливном кризисе виноват Владимир Зеленский, так как практически все украинские нефтеперерабатывающие комбинаты не работают.
- Азаров считает, что если Россия продолжит воздействовать на систему логистики нефтепродуктов ВСУ, то это приведет к топливному кризису на Украине.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украину по вине Владимира Зеленского ожидает топливный кризис, сообщил в субботу бывший украинский премьер Николай Азаров.
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"В Украине начинается топливный кризис. В этом виноват Зеленский", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
По его словам, практически все украинские нефтеперерабатывающие комбинаты не работают. При этом экс-премьер допускает, что на низкотехнологичной стадии определенный объем производства в стране еще сохраняется. По мнению Азарова, определенное время вместо собственной нефтепереработки Киеву было достаточно объемов поставок нефтепродуктов с запада, в частности беспрерывных поставок из Румынии.
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"До "сейчас" киевский режим существовал великолепно", - написал Азаров.
По его словам, если Россия продолжит воздействия на систему логистики нефтепродуктов ВСУ, то через определенное время это приведет к топливному кризису на Украине.
Ранее в субботу Минобороны России сообщило, что ВС РФ поразили беспилотником "Герань-4" хранилище ГСМ в Харьковской области, которым пользовались ВСУ.
Российские войска дальними ударами беспилотников поразили 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины, сообщило во вторник Минобороны РФ. Мониторинговые каналы ВСУ подтверждают успешные поражения АЗС, добавили в ведомстве.
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