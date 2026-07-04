Группа AY YOLA: мы делаем то, что никто раньше не делал

Башкирская этно-группа AY YOLA за два года прошла путь от неизвестности до мирового признания. Их песня Homay прогремела на всех континентах, попала в топ-100 в 60 странах и собрала миллионы прослушиваний. В основе творчества коллектива – древний эпос про героя Урал-Батыра, который, по словам музыкантов, появился задолго до Библии и Корана. Солисты группы Руслан, Ринат и Адель в интервью РИА Новости рассказали о феномене успеха, о первых клипах без бюджетов и лейблов, о планах на "Интервидение" и объяснили, почему живая музыка всегда будет сильнее искусственного интеллекта. Беседовала Анастасия Савина.

– Совсем скоро вы выйдете на сцену, где вас будут ждать тысячи поклонников. Однако два года назад группу AY YOLA не знал никто. Можно ли это связать с тем, что люди устали от поп-музыки и ищут свои корни?

– С этим в первую очередь и связано. Нужно понимать, что все наше творчество связано с таким литературным памятником, как "Урал-Батыр". Можно сказать, это священное писание, которое появилось задолго до Библии, до Корана. Родилось оно на нашей земле, на древней земле Седого Урала. Если вы знаете, это одни из самых древних гор в мире. Там описывается все то, что происходит по сей день в человеческой жизни. Это противостояние добра и зла, то, что происходит в нашей душе. Мы каждое утро встаем и принимаем то или иное решение, которое нас ведет – либо по одной дороге, либо по другой. Внутри нас, в каждом человеке, сокрыты и светлая, и темная сторона. И это срезонировало, конечно, потому что это глубокие смыслы и то время, в котором мы сейчас живем. Потому что музыка, это мое личное мнение, превратилась в такой же одноразовый мир, как одноразовые ложки, вилки, тарелки и так далее – все быстро проходит, имеет какое-то значение, но не имеет ценности. Наша песня Homay прогремела на всех континентах, по всему земному шару в 60 странах, где она попала в топ-100 разных конфессий, разных социальных слоев, разных политических взглядов, понимаете? Ее услышали, поддержали – и это ли не чудо?

– После успеха песни Homay вы чувствуете себя представителями Башкортостана на мировой сцене?

– Изначально так и есть, потому что к каждой песне мы делаем специальные подводки, объясняем смыслы, и каждая песня объясняет, что происходит. По сути, это мюзикл. Вы сегодня погрузитесь в этот мир, прочувствуете, как Урал-Батыр сражается с быком. У башкир есть поверье: почему у быков кривые рога, почему у них копыта двойные, парнокопытные? У лошадки-то целое копыто, а у быка – раздвоенное. Потому что, когда Урал-Батыр сражался с быком, он не хотел его убивать, не хотел причинять ему вреда, он просил просто отойти, дать пройти. Но бык уперся, и от натуги у него лопнули копыта. Так что да, мы знакомим мир с Башкирией.

– Как вы думаете, считают ли вас национальными героями в Башкортостане?

– Знаете, на это сложно мне ответить. Это, наверное, надо спросить у жителей нашей республики. Но то, что вся республика нас поддерживает, – это однозначно. На самом старте, когда мы снимали первые клипы, мы не использовали какие-то большие бюджеты. Большие лейблы в нас тогда не верили. И мы делали это все сами.

– Вы на свои средства снимали клипы и писали музыку?

– Да. Даже могу сказать: весь бюджет – это наш опыт. На нас троих – дочка, я, Ринат – 90 лет творческого стажа. Это самый большой багаж. А первые наши костюмы мы покупали на "Авито". Просто старые шубы распускали. Ринат сам сидел за швейной машинкой, вместе с Адель они шили. Я в первом клипе в зимнем варианте вообще нахожусь в женском кожаном плаще. Сверху Ринат пристрочил чернобурку, волка и так далее, мы сами все эти костюмы создавали. И ролик за первые сутки набрал больше 15 миллионов просмотров.

– В Башкирии есть известная мультипликационная студия "Муха". Вы сотрудничаете с ними? Сейчас многие артисты снимают байопики, а не хотели бы вы создать про себя мультфильм?

– "Муху" основал мой покойный друг Мухаметзянов (Виталий Мухаметзянов – ред.). Мы работали с ними еще в 1990-е годы – первые обложки, первые мои флаеры рисовались там. Мультфильм мы хотим сделать не о своем творческом пути. Мы хотим сделать мультфильмы об Урал-Батыре, и эта работа уже идет. Также, не знаю, могу ли я это говорить, студия "Муха" готовит один мультфильм о нашем национальном герое – генерале Шаймуратове, и мы обязательно поработаем с ними в музыкальном плане.

– Планируется ли у вас мировое турне? И какие страны хотите охватить?

– У нас были планы на Европу. Наши поклонники знают, что мы не смогли, к сожалению, туда приехать. Мы выступали в Сербии, но не попали в Болгарию, Германию и Венгрию. Мы не получили визы из-за соображений безопасности, по крайней мере, нам так сказали. Интересное решение. Хотя на все концерты билеты были распроданы. В Софии два дня подряд – два солд-аута. Надеемся, еще побываем. А так мы уже выступали во многих странах – и в Монголии, и в Турции.

– В каких странах у вас больше всего поклонников?

– Если смотреть по чартам, то это около 30 стран мира, и Европа тоже. Мы во многих странах, таких как Швеция, Дания, та же Германия, занимали первые места. Но самый ядерный электорат, я думаю, находится, конечно, дома, в России. Нас очень сильно поддерживают казахи, узбеки, киргизы, турки. Могу сказать, что однажды мы выступали в Пскове, в городе, где проживает 180 тысяч человек, там филармония на тысячу мест – и она была битком забита. Поэтому сложно сказать, где у нас больше поклонников.

– Вы уже считаетесь мировыми звездами. Были ли у вас предложения от зарубежных исполнителей записать совместную песню или снять клип?

– Мы в этом году были послами "Интервидения". В конкурсе участвовали представители разных стран и несколько из них как раз хотели сделать с нами коллаборацию. Пока все на стадии переговоров. Не буду заранее говорить, что за страны. У нас есть такая поговорка: "Петух, который кричит раньше времени, по башке получает".

– Вы – самые обсуждаемые кандидаты "Интервидение-2026". Приоткройте тайну, вам поступало прямое предложение?

– Пока еще не было никаких официальных приглашений.

– А хотели бы участвовать?

– Почему бы и нет?

– А на каком языке вы бы пели? На башкирском или все-таки на английском? Или, может быть, на русском?

– Так, как поем, так и пели бы на башкирском. Мы рассказываем про "Урал-Батыр". Его смыслы откликнулись всем людям на Земле. Почему? Потому что ничего нет вечного – меняются люди, технологии, события, эпохи. Но одно остается неизменным: внутренний мир человека, его свет, его темная сторона. Эта вечная борьба внутри себя и вечный выбор, какой дорогой пойти – дорогой Урал-Батыра или дорогой Шульгена, двух родных братьев, пути которых разошлись. Эти смыслы лежат в основе нашего творчества, они откликаются, и им не нужен перевод. Музыка – это язык, который не требует перевода. Особенно в такое время, как сейчас, когда все люди остро нуждаются в этих смыслах. Оно приобрело вот такую большую жизнь.

– Если будете готовиться к конкурсу, воспользуетесь ли помощью прошлого участника "Интервидения" певца Shaman?

– Нет, я думаю, мы все сделаем самостоятельно. Какие-то существующие тренды, чей-то пройденный опыт – мы на это смотрим, но делаем свое. Делаем то, чего никто не делал до этого. Мы всегда стараемся быть новаторами. Поэтому, наверное, это и откликается людям. Мы не повторяем, в нас есть что-то неповторимое.

– Кстати, о трендах. Сейчас искусственный интеллект пишет и тексты, и музыку. Как вы считаете, это угроза для музыканта или помощь?

– Я смотрю на жизнь таким образом: если ты видишь в этом проблему, она тебе оборачивается проблемой. Если ты видишь в этом инструмент – ты получаешь инструмент. Кто-то, как говорится, в луже видит грязь, а кто-то – отражение солнца.

– Может ли искусственный интеллект написать песню лучше, чем артист?

– Смотря как оценивать критерий "лучше". У каждого человека свой вкус, о вкусах не спорят. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Я чувствую музыку на уровне энергии. Когда играет живой инструмент, даже аналоговый синтезатор, его сразу чувствуешь. У всего аналогового есть душа, жизнь, вибрация, частота. Если воспринимать мир на уровне квантовой физики, есть множество опытов. Например, японец Масару Эмото ставил опыты над водой – говорил красивые, хорошие слова: "люблю", "благодарю" – и вода молекулярно структурировалась в правильные, красивые, симметричные кристаллы. Если он матерился, ругался, говорил деструктивные вещи, структура воды разрушалась. Вода, намоленная или с благодарностью, не портится, а та, в которой ругались, краснеет, тухнет, воняет, превращается в болото. Что это такое? Ставят классическую, красивую, симфоническую музыку – она структурируется правильно. Ставят какой-нибудь жесткий рок – вода портится. Есть святые дни, когда набирают воду из святых источников, и она годами стоит, не портится. Музыка – это энергия. Как ее заряжаешь, так и получаешь. Исполнитель излучает то, что ощущает внутри, и на ту волну погружается слушатель.

Поэтому говорят: "На одной волне". Во время концерта исполнитель поднимает человека на ту волну, на которой сам вибрирует. Искусственный интеллект – это, наверное, та волна, на которой состояние души человека ровное, может быть, не так заряжено, как живая музыка. У того и у другого есть свой слушатель. Не факт, что искусственный интеллект не может станет гениальным музыкантом или исполнителем, все может быть. Но на уровне своих чувств я говорю: живое исполнение всегда имеет свою энергию, заряженную самим музыкантом.

– После выхода песни Homay вас стали обвинять в плагиате. Музыкальные эксперты за вас заступились и сказали, что вы воспользовались сэмплированием. Какой была ваша первая реакция – удивление, раздражение, или вы поняли неизбежность платы за популярность?

– Мы на это смотрим чуть-чуть иначе. Каждому человеку, который пишет какую-то гадость, не хватает в жизни любви. Его надо просто обнять, сказать: "Ты мой хороший, иди сюда, я тебя обниму".

– То есть вы стали проще относиться к критике в интернете?

– Да. Мы все – состоявшиеся артисты. Мы уже видели большие сцены, телевизионные передачи, интервью и прочее. Всего этого у нас уже хватало. Просто объединившись, это приобрело еще более широкую форму. Наше отношение к этому сформировано уже давно. Если человек конструктивный, мы принимаем его и работаем над тем, чтобы исправиться. Если он просто выплескивает злость, значит, у него в жизни что-то не то.

– Когда ждать ваш новый альбом?

– Мы над ним работаем. Первая песня из альбома уже вышла – Aihylyu. Можете прослушать ее на всех музыкальных площадках. Это родная сестра Хумай. Урал-Батыр и Хумай – возлюбленные. У Хумай была родная сестра Айхылу. Хумай и Айхылу – дети царя небесных птиц Самрау. У него было две жены: одна – Луна, другая – Солнце. Дочь Солнца и Самрау – это Хумай, дочь Луны и Самрау – это Айхылу. Вот эта песня Aihylyu уже вышла.

– В этом году успеете выпустить альбом?