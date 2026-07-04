Месси унес ноги от Кабо-Верде! Дебютанты ЧМ чуть не нокаутировали чемпионов

Сборная Аргентины по футболу одержала победу в напряженном матче 1/16 финала чемпионата мира против команды Кабо-Верде. Автор РИА Новости Спорт под впечатлением от того, как дебютант мундиаля на равных бился с действующими обладателями Кубка мира и заставил понервничать самого Лионеля Месси.

"Величайший" против звезды соцсетей

Вот главная дуэль сегодняшнего противостояния в Майами. Кто первый футболист, знают даже люди, далекие от спорта: "величайший" Месси с двумя Кубками Америки, золотом ЧМ-2022 и восемью "Золотыми мячами". На своем шестом и последнем мундиале Лео сияет:

с шестью голами в трех матчах (вся Аргентина пока забила восемь) делит первую строчку среди лучших бомбардиров с Килианом Мбаппе из Франции;

с 19 мячами лидирует в списке лучших бомбардиров в истории мировых первенств;

благодаря легкой для "альбиселесте" сетке плей-офф он замахивается на защиту чемпионского титула и второе золото кряду.

Второй же спортсмен известен больше фанатам, очаровавшимся экзотическим Кабо-Верде на старте чемпионата мира.

В первом матче африканцы сыграли вничью с испанцами, не пропустив (!), а 40-летний вратарь Возинья сделал семь сейвов и проснулся знаменитым. Пока миллионы подписчиков "бустили" его соцсети (показатель перевалил за отметку 18 млн), возрастной голкипер с партнерами по непобежденной сборной пробился в плей-офф с тремя ничьими в трех встречах. И готовился бросить вызов одному из главных фаворитов североамериканского ЧМ.

Чемпионам мира дали жесткий бой

Первого удара по воротам дебютанта ЧМ пришлось ждать почти 15 минут: Лео сместился под левую, однако не попал в дальний. А спустя пару эпизодов круто исполнил штрафной, но Возинья намертво поймал мяч. Кстати, вратарь решил поиграть на публику в самом начале встречи: пошел в обводку и оставил не у дел Лаутаро Мартинеса.

Впрочем, таким финтом достаточно скучный тайм не спасти. Нужно событие глобальнее, и мы его получили на исходе получаса игры — гол от Лионеля Месси. Сразу после водопоя защита Кабо-Верде забыла про 39-летнего Лео, который откликнулся на длинный заброс Лисандро Мартинеса и, шикарно обработав мяч, ударил над Возиньей. Седьмой мяч на ЧМ-2026 и юбилейный, 20-й — на мундиалях! Также неудержимый капитан обновил собственный рекорд, став первым футболистом в истории, забившим в восьми матчах ЧМ подряд.

Где-то загрустил Мбаппе, который опять оказывается в роли догоняющего. Ну и Роналду приуныл, разумеется.

© REUTERS / Amanda Perobelli Лионель Месси © REUTERS / Amanda Perobelli Лионель Месси

И вот что бывает, когда футболисты чувствуют себя несокрушимыми. Аргентина во втором тайме начала валять дурака, за что наступила расплата на 59-й минуте. Пас нашел в штрафной "альбиселесте" Дероя Дуарте, и тот дал залп с острого угла — Эмилиано Мартинес выставить ногу не успел и пропустил второй мяч на ЧМ-2026.

Бело-голубая часть арены поутихла, а их любимцы рванули реабилитироваться. Месси не смог реализовать выход один на один (Возинья — топ!) и два штрафных с неплохих точек, защитник Роберто Лопес чуть не срезал в свои ворота, а судья решил не наказывать Кабо-Верде за игру рукой в собственной штрафной. Да и хорошо знакомый нам по игре за "Зенит" Леандро Паредес выстрелом издали попал в поймавшего кураж голкипера.

© REUTERS / Amanda Perobelli Гол Кабо-Верде в ворота аргентинцев в матче ЧМ-2026 © REUTERS / Amanda Perobelli Гол Кабо-Верде в ворота аргентинцев в матче ЧМ-2026

Сложно поверить, но африканцы дотерпели

Матч перешел в дополнительное время (два экстра-тайма по 15 минут). Камеры начали выхватывать на скамейке Лионеля Скалони с если не потерянным, то точно недоуменным лицом. Не понимал происходящее и сидевший на трибунах Дэвид Бекхэм, в чьем "Интер Майами" играет Месси.

На счастье тренера аргентинцев, его футболисты смогли избежать серии пенальти. Но каких же усилий это стоило! На 92-й минуте игрок "МЮ" Мартинес добавил к ассисту еще и гол, расстреляв Возинью после скидки Алексиса Макаллистера. Но кабовердианцы вновь отыгрались! Сидни Лопеш Кабрал с угла штрафной филигранно положил в девятку. Красивейший хайлайт. Который омрачил третий гол аргентинцев: на 110-й минуте Кристиан Ромеро успешно замкнул навес Месси с углового (правда, в протокол записали автогол, после чего Лео лишился рекордного, девятого ассиста на ЧМ). А Мартинес парочкой чудо-сейвов (вкупе с невезением африканцев) спас чемпионов мира от позора.

© REUTERS / Paul Childs Футболисты сборной Аргентины © REUTERS / Paul Childs Футболисты сборной Аргентины

Футболисты Кабо-Верде, среди которых — полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини и нападающий Жилсон Беншимол из тольяттинского "Акрона", покидают турнир победителями. Нет никаких сомнений: они главное открытие ЧМ-2026 и настоящие футбольные супергерои.

Аргентину уже ждут "фараоны"

Следующим соперником действующих чемпионов мира станет еще одна сборная с "черного континента", команда Египта, которая накануне в серии пенальти взяла верх над Австралией. Встреча в Далласе завершилась со счетом 1:1, а в футбольной лотерее удача была на стороне африканцев — 4:2. Даже замена вратаря перед 11-метровыми ударами не помогла австралийцам. Египтяне заслуженно оказались сильнее, а главная звезда "фараонов" Мохамед Салах сотворил маленький шедевр в серии, исполнив пенальти "паненкой" (издевательский удар "черпачком").