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Врач рассказала, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья - РИА Новости, 04.07.2026
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03:14 04.07.2026
Врач рассказала, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья

Ямилова: взрослым в день можно есть не более 800 граммов арбуза

© Фото : rawpixel.com / MonikaАрбуз
Арбуз - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : rawpixel.com / Monika
Арбуз. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Взрослому человеку в день можно употреблять до 500–800 граммов арбуза.
  • Безопасная порция арбуза за один прием — 200–300 граммов мякоти, что составляет примерно один-два ломтика.
ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Взрослому человеку в день можно есть не больше 800 граммов арбуза в несколько приемов, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
"Безопасная порция арбуза за один прием - 200 - 300 граммов мякоти - примерно один-два ломтика. В день взрослому можно до 500 - 800 граммов", - сказала Ямилова.
По ее словам, это количество лучше распределять на два-три приема пищи.
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