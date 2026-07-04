Врач рассказала, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья

Краткий пересказ от РИА ИИ Взрослому человеку в день можно употреблять до 500–800 граммов арбуза.

Безопасная порция арбуза за один прием — 200–300 граммов мякоти, что составляет примерно один-два ломтика.

ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Взрослому человеку в день можно есть не больше 800 граммов арбуза в несколько приемов, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

"Безопасная порция арбуза за один прием - 200 - 300 граммов мякоти - примерно один-два ломтика. В день взрослому можно до 500 - 800 граммов", - сказала Ямилова.