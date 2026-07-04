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Шестая ракетка мира проиграла в третьем круге Уимблдона - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Теннис
 
20:12 04.07.2026 (обновлено: 20:21 04.07.2026)
Шестая ракетка мира проиграла в третьем круге Уимблдона

Шестая ракетка мира Анисимова уступила Киз в третьем круге Уимблдона

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАманда Анисимова
Аманда Анисимова - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Аманда Анисимова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аманда Анисимова уступила Мэдисон Киз в третьем круге Уимблдона со счетом 3:6, 6:2, 6:3.
  • Следующей соперницей Мэдисон Киз станет Линда Носкова.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Шестая ракетка мира американка Аманда Анисимова уступила соотечественнице Мэдисон Киз в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:3 в пользу посеянной под 26-м номером Киз. Финалистка Уимблдона 2025 года Анисимова получила шестой номер посева. Спортсменки провели на корте 1 час 40 минут.
Следующей соперницей Киз станет посеянная под девятым номером чешка Линда Носкова, которая в другом матче третьего круга обыграла румынку Сорану Кырстю (17) - 2:6, 6:3, 7:6 (11:9).
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04 июля 2026 • начало в 18:20
Завершен
Аманда Анисимова
1 : 26:32:63:6
Мэдисон Киз
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