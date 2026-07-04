Шестая ракетка мира проиграла в третьем круге Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аманда Анисимова уступила Мэдисон Киз в третьем круге Уимблдона со счетом 3:6, 6:2, 6:3.
- Следующей соперницей Мэдисон Киз станет Линда Носкова.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Шестая ракетка мира американка Аманда Анисимова уступила соотечественнице Мэдисон Киз в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Следующей соперницей Киз станет посеянная под девятым номером чешка Линда Носкова, которая в другом матче третьего круга обыграла румынку Сорану Кырстю (17) - 2:6, 6:3, 7:6 (11:9).
Wimbledon WTA
04 июля 2026 • начало в 18:20
Завершен