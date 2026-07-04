Аленичев считает, что Батраков и Глушенков могут повторить путь Сафонова

"Хотелось бы, чтобы таких футболистов было как можно больше. На данный момент просто отмечу Батракова и Глушенкова. Кисляк немного сдал, не хватает стабильности. Есть ребята, надеюсь, что этот чемпионат даст нам еще несколько звезд вроде тех, кого я сейчас назвал", - сказал Аленичев.