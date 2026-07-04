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Аленичев считает, что Батраков и Глушенков могут повторить путь Сафонова - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
12:58 04.07.2026
Аленичев считает, что Батраков и Глушенков могут повторить путь Сафонова

Аленичев считает, что Батраков и Глушенков смогут заиграть в Европе

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМаксим Глушенков
Максим Глушенков - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Аленичев считает, что футболисты Алексей Батраков и Максим Глушенков могут повторить европейский путь вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова.
  • Матвей Сафонов в прошлом сезоне был основным вратарем «ПСЖ» и помог команде второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов.
  • Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забив 17 мячей, а Глушенков в 34 играх за «Зенит» забил 11 голов.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского "Спартака", победитель Лиги чемпионов в составе португальского "Порту" Дмитрий Аленичев заявил РИА Новости, что футболисты Алексей Батраков и Максим Глушенков могут повторить европейский путь вратаря французского "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Сафонов в прошлом сезоне был основным вратарем "ПСЖ" и помог команде второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов. Также вместе с россиянином парижане выиграли чемпионат Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Голкипер принял участие в 27 матчах во всех турнирах, 12 раз сыграв на ноль.
"Хотелось бы, чтобы таких футболистов было как можно больше. На данный момент просто отмечу Батракова и Глушенкова. Кисляк немного сдал, не хватает стабильности. Есть ребята, надеюсь, что этот чемпионат даст нам еще несколько звезд вроде тех, кого я сейчас назвал", - сказал Аленичев.
Батраков в прошедшем сезоне провел за "Локомотив" 36 матчей, забив 17 мячей. Глушенков в 34 играх за "Зенит" забил 11 голов.
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