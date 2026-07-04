В аэропортах Волгограда и Сочи ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Волгограда, Жуковского и Сочи введены временные ограничения.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Временные ограничения введены в "Жуковском", а также в аэропортах Волгограда и Сочи, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Волгограда, "Жуковский" (Раменское), Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В пяти аэропортах ввели временные ограничения
3 июля, 21:43