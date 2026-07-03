Журова о демарше стран Запада: им нельзя давать проводить турниры

Краткий пересказ от РИА ИИ Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что международным федерациям необходимо пересмотреть регламенты, чтобы не давать проводить соревнования странам, которые не готовы принять всех спортсменов.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что международным федерациям необходимо пересмотреть свои регламенты, чтобы не давать проводить соревнования странам, которые не готовы принять всех спортсменов.

В среду сборная России по прыжкам на батуте отказалась выступать на четвертом этапе Кубка мира в Португалии из-за позиции властей страны по допуску спортсменов с национальной символикой, предложивших выйти на старт в нейтральном статусе. Ранее россияне отказались участвовать в этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке (Румыния) из-за заявления мэра румынского города Эмиля Бока о намерении не допустить участия спортсменок с национальной символикой.

"Единственный вариант решения этих проблем – международным федерациям надо пересмотреть регламенты и не давать соревнования тем странам, которые не готовы принять всех спортсменов. Если принято решение допускать всех спортсменов, тогда страны должны взять на себя обязательство, чтобы всех допускать, решать проблемы с визами и так далее", - сказала Журова.