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Журова о демарше стран Запада: им нельзя давать проводить турниры - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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13:10 03.07.2026
Журова о демарше стран Запада: им нельзя давать проводить турниры

Журова призвала не давать соревнования странам, не готовым принять всех

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что международным федерациям необходимо пересмотреть регламенты, чтобы не давать проводить соревнования странам, которые не готовы принять всех спортсменов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что международным федерациям необходимо пересмотреть свои регламенты, чтобы не давать проводить соревнования странам, которые не готовы принять всех спортсменов.
В среду сборная России по прыжкам на батуте отказалась выступать на четвертом этапе Кубка мира в Португалии из-за позиции властей страны по допуску спортсменов с национальной символикой, предложивших выйти на старт в нейтральном статусе. Ранее россияне отказались участвовать в этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке (Румыния) из-за заявления мэра румынского города Эмиля Бока о намерении не допустить участия спортсменок с национальной символикой.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
МОК ответил на допуск российских фигуристов в нейтральном статусе
1 июля, 16:12
"Единственный вариант решения этих проблем – международным федерациям надо пересмотреть регламенты и не давать соревнования тем странам, которые не готовы принять всех спортсменов. Если принято решение допускать всех спортсменов, тогда страны должны взять на себя обязательство, чтобы всех допускать, решать проблемы с визами и так далее", - сказала Журова.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял исполком European Gymnastics, который отмечал, что его решение должно быть ратифицировано на внеочередном заседании генассамблеи 29 июня. Позднее 11 федераций обратились к European Gymnastics с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой. В понедельник Украинская федерация гимнастики сообщила, что организации удалось отложить решение European Gymnastics по символике России.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
"Будь они прокляты": Тарасову возмутило решение ISU по допуску фигуристов
30 июня, 10:59
 
СпортРоссияПортугалияКлуж-НапокаСветлана ЖуроваГосдума РФ
 
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