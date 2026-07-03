В метро Нью-Йорка температура достигла 36 градусов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нью-Йорке установилась жаркая погода, температура достигла плюс 38 градусов.

В метро Нью-Йорка температура на разных станциях колеблется от 32 до 36,5 градусов.

Горожане в подземке используют различные способы охлаждения из-за жары.

НЬЮ-ЙОРК, 3 июл - РИА Новости. Жители Нью-Йорка вынуждены ездить в метро при температуре выше плюс 36 градусов, передает корреспондент РИА Новости из подземки мегаполиса.

Нью-Йорке со среды установилась жаркая погода. В четверг, как передавал корреспондент агентства, столбики термометров добрались до плюс 38 градусов, начал плавиться асфальт. Мэр города Зохран Мамдани предупредил, что в пятницу в мегаполисе ожидается пик жары, ощущаемая температура может достичь 46 градусов.

Корреспондент РИА Новости прокатился с термометрам по подземке и замерил температуру. Одной из самых жарких станций оказалась Brooklyn Bridge–City Hall - 36,5 градусов. Следом - 14th St–Union Square - там столбик термометра добрался до 36 градусов.

Чуть прохладнее - 35 градусов - на станции Times Square–42nd St. На Lexington Ave–59th St - 34 градуса.

Охладиться можно на станции Grand Central–42 St - там всего плюс 32 градуса.