Рейтинг@Mail.ru
В метро Нью-Йорка температура достигла 36 градусов - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 03.07.2026
В метро Нью-Йорка температура достигла 36 градусов

Жители Нью-Йорка ездят в метро при температуре выше 36 градусов

© AP Photo / John MinchilloПассажиры в метро Нью-Йорка
Пассажиры в метро Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / John Minchillo
Пассажиры в метро Нью-Йорка . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нью-Йорке установилась жаркая погода, температура достигла плюс 38 градусов.
  • В метро Нью-Йорка температура на разных станциях колеблется от 32 до 36,5 градусов.
  • Горожане в подземке используют различные способы охлаждения из-за жары.
НЬЮ-ЙОРК, 3 июл - РИА Новости. Жители Нью-Йорка вынуждены ездить в метро при температуре выше плюс 36 градусов, передает корреспондент РИА Новости из подземки мегаполиса.
В Нью-Йорке со среды установилась жаркая погода. В четверг, как передавал корреспондент агентства, столбики термометров добрались до плюс 38 градусов, начал плавиться асфальт. Мэр города Зохран Мамдани предупредил, что в пятницу в мегаполисе ожидается пик жары, ощущаемая температура может достичь 46 градусов.
Корреспондент РИА Новости прокатился с термометрам по подземке и замерил температуру. Одной из самых жарких станций оказалась Brooklyn Bridge–City Hall - 36,5 градусов. Следом - 14th St–Union Square - там столбик термометра добрался до 36 градусов.
Чуть прохладнее - 35 градусов - на станции Times Square–42nd St. На Lexington Ave–59th St - 34 градуса.
Охладиться можно на станции Grand Central–42 St - там всего плюс 32 градуса.
Горожане в подземке охлаждаются, как могут: кто-то вооружился портативным вентилятором, кто-то захватил с собой полотенце, кто-то решил спуститься в подземку в купальниках. Жарко, тем не менее, всем без исключения.
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Эксперт рассказала, как защитить смартфон в жару
28 июня, 04:41
 
В миреНью-Йорк (город)Зохран Мамдани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала