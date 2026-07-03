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Российские бойцы рассказали, как их встречали жители Красного Лимана - РИА Новости, 03.07.2026
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14:39 03.07.2026
Российские бойцы рассказали, как их встречали жители Красного Лимана

Жители Красного Лимана встречали российских солдат со слезами радости

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСтела при въезде в Красный Лиман
Стела при въезде в Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Стела при въезде в Красный Лиман. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирные жители Красного Лимана встречали российских солдат со слезами радости.
  • Бойцы оказывали жителям первую помощь и делились продуктами.
  • Для российских солдат поддержка жителей стала стимулом и радостью.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мирные жители Красного Лимана встречали российских солдат со слезами радости на глазах, заявил заместитель командира штурмовой роты по военно-политической работе 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Аслиб.
"Когда в Красный Лиман заходили, в подвалах находили мирное население, которое боялось выйти на свежий воздух. При виде нас, русских бойцов, у них были слезы радости, они говорили: "Наконец-то вы пришли, вы нам поможете, вы нас защитите", - сказал Аслиб на видео Минобороны РФ.
При необходимости бойцы оказывали жителям первую помощь и делились продуктами, добавил он.
"Для парней это большой стимул. О том, что они, они понимают, они видят людей, которые со слезами на глазах бегут к нам и говорят: "Спасибо, парни, сынки, вы нам помогаете". Для моих парней это в первую очередь радость за то, что они делают правильные дела", - заключил замполит.
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