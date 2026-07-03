Российские бойцы рассказали, как их встречали жители Красного Лимана

"Для парней это большой стимул. О том, что они, они понимают, они видят людей, которые со слезами на глазах бегут к нам и говорят: "Спасибо, парни, сынки, вы нам помогаете". Для моих парней это в первую очередь радость за то, что они делают правильные дела", - заключил замполит.