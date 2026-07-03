У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,0

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 3.0 произошло в Черном море у берегов Севастополя.
- Эпицентр землетрясения находился в 15 км от мыса Фиолент, событие зафиксировано в 16:51 по московскому времени.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3.0 произошло в Черном море у берегов Севастополя, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.
"Землетрясение с энергетическим классом 9.2 и магнитудой 3.0 произошло в 15 км от мыса Фиолент, Севастопольский район", - сказала Бондарь.
По ее словам, Крымской сейсмической сетью зафиксировано землетрясение в 16.51 мск.