Краткий пересказ от РИА ИИ Землетрясение магнитудой 3.0 произошло в Черном море у берегов Севастополя.

Эпицентр землетрясения находился в 15 км от мыса Фиолент, событие зафиксировано в 16:51 по московскому времени.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3.0 произошло в Черном море у берегов Севастополя, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

"Землетрясение с энергетическим классом 9.2 и магнитудой 3.0 произошло в 15 км от мыса Фиолент, Севастопольский район", - сказала Бондарь.