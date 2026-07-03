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У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,0 - РИА Новости, 03.07.2026
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17:55 03.07.2026 (обновлено: 17:58 03.07.2026)
У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,0

В Черном море у берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,0

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 3.0 произошло в Черном море у берегов Севастополя.
  • Эпицентр землетрясения находился в 15 км от мыса Фиолент, событие зафиксировано в 16:51 по московскому времени.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3.0 произошло в Черном море у берегов Севастополя, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.
"Землетрясение с энергетическим классом 9.2 и магнитудой 3.0 произошло в 15 км от мыса Фиолент, Севастопольский район", - сказала Бондарь.
По ее словам, Крымской сейсмической сетью зафиксировано землетрясение в 16.51 мск.
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