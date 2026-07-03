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"Вывел из себя". Дерзкая выходка Зеленского вызвала гнев в Киеве - РИА Новости, 03.07.2026
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19:07 03.07.2026
"Вывел из себя". Дерзкая выходка Зеленского вызвала гнев в Киеве

Мендель: из-за скандала вокруг Зеленского и Польши поддержка Украины под угрозой

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за конфликта между Киевом и Варшавой поддержка Украины находится под угрозой, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Из-за разгорающегося конфликта между Киевом и Варшавой поддержка Украины находится под угрозой, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.
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"Зеленскому удалось вывести из себя даже самого либерального воинственного Туска. Таким образом, поддержка Украины находится под угрозой. Что ж, это может быть еще один "хитрый план" Зеленского по прекращению войны", — написала она.
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В конце июня глава киевского режима объявил о внесении в Верховную раду законопроекта об Украинском национальном пантеоне, в который будут включены люди, "сражавшиеся за Украину в разные эпохи". При этом он отметил, что никто не будет приказывать Украине, каких героев уважать. До этого он спровоцировал дипломатический скандал, приняв участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и присвоив наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север", что возмутило Варшаву.
Так, Навроцкий 19 июня объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика польского лидера может плохо для него закончиться.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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УкраинаКиевВ миреВаршаваВладимир ЗеленскийЮлия МендельАндрей МельникВерховная Рада Украины
 
 
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