"Это провокация". Дерзкое заявление Зеленского вызвало возмущение на Западе

В конце июня Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта об Украинском национальном пантеоне, в который будут включены люди, "сражавшиеся за Украину в разные эпохи". При этом он отметил, что никто не будет приказывать Украине, каких героев уважать. До этого он спровоцировал дипломатический скандал, приняв участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и присвоив наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север", что возмутило Варшаву.