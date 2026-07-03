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"Это провокация". Дерзкое заявление Зеленского вызвало возмущение на Западе - РИА Новости, 03.07.2026
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13:34 03.07.2026 (обновлено: 22:23 03.07.2026)
"Это провокация". Дерзкое заявление Зеленского вызвало возмущение на Западе

NZZ: скандал вокруг Зеленского и Польши ставит под угрозу вступление Киева в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский серьезно оскорбил Польшу недавним заявлением о том, что никто не будет приказывать Украине, каких героев уважать.
  • Разногласия поставили под угрозу военное сотрудничество Украины с Польшей, а также перспективы вступления Украины в ЕС.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский серьезно оскорбил Польшу недавним заявлением о том, что никто не будет приказывать Украине, каких героев уважать, пишет Neue Zürcher Zeitung.
"Хотя Зеленский не назвал ни имен, ни конкретных адресатов, польские политики сразу же почувствовали, что это обращение адресовано им, и восприняли это как провокацию", — говорится в публикации.
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Отмечается, что конфликт между Варшавой и Киевом обострился месяц назад, а количество разногласий лишь продолжает увеличиваться. Как пишет издание, к настоящему моменту этот спор не только рассорил главу киевского режима с президентом Польши Каролем Навроцким, но и поставил под угрозу всякое военное сотрудничество между двумя государствами, а также перспективы вступления Украины в ЕС.
В конце июня Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта об Украинском национальном пантеоне, в который будут включены люди, "сражавшиеся за Украину в разные эпохи". При этом он отметил, что никто не будет приказывать Украине, каких героев уважать. До этого он спровоцировал дипломатический скандал, приняв участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и присвоив наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север", что возмутило Варшаву.
Так, Навроцкий 19 июня объявил о лишении Зеленского ордена Белого орла. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика польского лидера может плохо для него закончиться.
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