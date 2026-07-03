"Зеленский продолжает критиковать Запад за то, что они не выполняют обещания по предоставлению средств противовоздушной обороны. Никакой ответственности за конфликт, который продолжается уже больше четырех лет", — написала Мендель в соцсети X.

В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.