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Мендель набросилась на Зеленского после российского удара возмездия - РИА Новости, 03.07.2026
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10:13 03.07.2026 (обновлено: 13:40 03.07.2026)
Мендель набросилась на Зеленского после российского удара возмездия

Мендель обвинила Зеленского в безответственности после удара возмездия ВС России

© REUTERS / Stoyan NenovВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский обвинил западных партнеров в отсутствии у ВСУ ракет для систем противовоздушной обороны и пожаловался на отсутствие средств для отражения российских ударов.
  • Его бывшая секретарь Юлия Мендель отметила, что это показало безответственность главы киевского режима.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского после российского удара возмездия по военным объектам в Киеве показали его безответственность, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
Накануне глава киевского режима в очередной раз обвинил западных партнеров в отсутствии у ВСУ ракет для систем противовоздушной обороны, а также пожаловался, что Украине нечем отражать российские удары.
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"Зеленский продолжает критиковать Запад за то, что они не выполняют обещания по предоставлению средств противовоздушной обороны. Никакой ответственности за конфликт, который продолжается уже больше четырех лет", — написала Мендель в соцсети X.
Российские войска в ночь на четверг нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области. Кроме того, были поражены аэродромы ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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