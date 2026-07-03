Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский обвинил западных партнеров в отсутствии у ВСУ ракет для систем противовоздушной обороны и пожаловался на отсутствие средств для отражения российских ударов.
- Его бывшая секретарь Юлия Мендель отметила, что это показало безответственность главы киевского режима.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского после российского удара возмездия по военным объектам в Киеве показали его безответственность, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Зеленский продолжает критиковать Запад за то, что они не выполняют обещания по предоставлению средств противовоздушной обороны. Никакой ответственности за конфликт, который продолжается уже больше четырех лет", — написала Мендель в соцсети X.
В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.