"Никто так эффективно не предал огласке трагическую историю Волынской резни и почитания бандеровцев на Украине, как... сам Зеленский! Поздравляем! Пусть весь мир узнает об этом и поймет единственно правильную позицию Польши!" — сыронизировала парламентарий.

"Чехия и Словакия хотят последовать примеру Польши. В качестве образца они приводят правильное решение президента Кароля Навроцкого о лишении президента Украины ордена Белого орла за героизацию украинских палачей из ОУН*-УПА*", — подчеркнула Зайончковская-Герник.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого Орла — за героизацию деятелей УПА*, убивавших в том числе поляков.