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В Европарламенте подняли на смех Зеленского из-за дипломатического просчета - РИА Новости, 03.07.2026
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04:30 03.07.2026
В Европарламенте подняли на смех Зеленского из-за дипломатического просчета

Депутат ЕП Зайончковская-Герник: Зеленский сам раскрутил проблему нацизма Киева

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что Владимир Зеленский предал огласке трагическую историю Волынской резни и почитания бандеровцев на Украине.
  • Парламентарий обратила внимание, что Чехия и Словакия хотят последовать примеру Польши и лишить Зеленского государственных наград за героизацию нацизма.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский своими руками раскрутил международный скандал из-за героизации нацизма на Украине, после которого европейские государства начали процесс лишения главы киевского режима государственных наград, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
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"Никто так эффективно не предал огласке трагическую историю Волынской резни и почитания бандеровцев на Украине, как... сам Зеленский! Поздравляем! Пусть весь мир узнает об этом и поймет единственно правильную позицию Польши!" — сыронизировала парламентарий.
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Депутат обратила внимание на то, что после распространения информации о героизации нацизма на Украине практика лишения наград главы киевского режима распространилась и на другие страны Европы.
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"Чехия и Словакия хотят последовать примеру Польши. В качестве образца они приводят правильное решение президента Кароля Навроцкого о лишении президента Украины ордена Белого орла за героизацию украинских палачей из ОУН*-УПА*", — подчеркнула Зайончковская-Герник.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого Орла — за героизацию деятелей УПА*, убивавших в том числе поляков.
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