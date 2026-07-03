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"Это лишь начало": журналист сообщил о катастрофе, случившейся с Зеленским - РИА Новости, 03.07.2026
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"Это лишь начало": журналист сообщил о катастрофе, случившейся с Зеленским

Журналист Христофору: удар возмездия РФ по Киеву стал катастрофой для Зеленского

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что массированный удар по Украине способствует сокрушению оборонительной линии ВСУ на Донбассе и дальнейшему продвижению войск России.
  • По мнению обозревателя, результаты атаки России станут серьезным шагом к финальной точке в битве за Донбасс и значительно изменят ситуацию на фронте.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Массированный удар по Украине обернулся катастрофой для Владимира Зеленского, поскольку эта атака способствует сокрушению оборонительной линии ВСУ на Донбассе и дальнейшему продвижению войск России, сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в интервью Марио Навфалю на его YouTube-канале.
«
"Это были самые масштабные ракетные удары по Киеву с начала СВО. И я думаю, что для России это только начало. <…> Происходящее сейчас катастрофично для Зеленского. Катастрофично для Украины и для коллективного Запада, чьим прокси-инструментом Украина и является", — признал он.
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По мнению обозревателя, результаты вчерашней атаки России станут серьезным шагом к финальной точке в битве за Донбасс и значительно изменят ситуацию на фронте.
«
"Этот удар в значительной степени направлен на то, чтобы помочь русским окончательно взять Донбасс под контроль. И эта задача уже очень, очень близка к завершению. Как только они уничтожат там оборонительные рубежи, перед ними откроются новые оперативные просторы. Россия сейчас очень близка к уничтожению оборонительного рубежа, который создавался от восьми до десяти лет. НАТО вложило все, что у него было, в его строительство. А Россия его стирает с лица земли. И она уже совсем близка к тому, чтобы добить его окончательно", — добавил Христофору.
Российские войска в ночь на четверг нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области. Кроме того, они поразили аэродромы ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
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