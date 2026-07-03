"Это лишь начало": журналист сообщил о катастрофе, случившейся с Зеленским

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"Этот удар в значительной степени направлен на то, чтобы помочь русским окончательно взять Донбасс под контроль. И эта задача уже очень, очень близка к завершению. Как только они уничтожат там оборонительные рубежи, перед ними откроются новые оперативные просторы. Россия сейчас очень близка к уничтожению оборонительного рубежа, который создавался от восьми до десяти лет. НАТО вложило все, что у него было, в его строительство. А Россия его стирает с лица земли. И она уже совсем близка к тому, чтобы добить его окончательно", — добавил Христофору.