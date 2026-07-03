Рейтинг@Mail.ru
"Это лучший момент": в Германии жестко высказались об уходе Зеленского - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:46 03.07.2026
"Это лучший момент": в Германии жестко высказались об уходе Зеленского

JW: назначение выборов на Украине станет лучшим моментом для ухода Зеленского

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский начал приближаться к решению назначить новые президентские выборы на Украине, что станет наиболее благоприятным моментом для его ухода из политики, пишет газета Junge Welt.
  • Автор статьи указывает, что поддержка кандидатуры его основного оппонента — Залужного Британией не способствует установлению мира на Украине, так как он объявил борьбу с Россией пожизненной целью своей страны.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский начал приближаться к решению назначить новые президентские выборы на Украине, что станет наиболее благоприятным моментом для его ухода из политики и "смены караула" на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет немецкая газета Junge Welt.
«
"Все опросы предсказывают Залужному победу над действующим главой режима. Вопрос лишь в том, с каким отрывом. Здесь становится ясно: если Зеленский сейчас все-таки назначит новые выборы, для него это лучший момент, чтобы уйти со страниц украинской истории. <…> Кандидатура Залужного, поддерживаемая Лондоном, в этом случае будет напоминать смену караула, такую же скучную, как и перед Букингемским дворцом", — отмечается в материале.
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
"На последнем издыхании": СМИ оценили удары возмездия по Киеву
00:59
Автор указывает, что поддержка кандидатуры экс-главкома Британией сводит к нулю любые перспективы установления мира на Украине, так как экс-главком ВСУ фактически объявил борьбу с Россией пожизненной целью своей страны.
«
"Недавно Залужный высказался о продолжении войны довольно загадочным на первый взгляд образом: возвращение утраченных в пользу России территорий он завещал бы своему сыну как задачу на смертном одре. На самом деле у Залужного вообще нет сына, а есть только две дочери. Но это не важно: вековая вражда, которую Залужный тем самым объявил России, передается и по материнской линии", — добавил он.
В среду издание "Украинская правда" со ссылкой источники сообщило, что Залужного вызвали в Киев перед отставкой британского премьера. Как написало издание, глава киевского режима задал ему прямой вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента, если выборы состоятся этой осенью, и получил однозначный утвердительный ответ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
"Нанесет ущерб". СМИ раскрыли, какой сюрприз Залужный подготовил Зеленскому
1 июля, 18:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГерманияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала