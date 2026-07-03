Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский начал приближаться к решению назначить новые президентские выборы на Украине, что станет наиболее благоприятным моментом для его ухода из политики, пишет газета Junge Welt.
- Автор статьи указывает, что поддержка кандидатуры его основного оппонента — Залужного Британией не способствует установлению мира на Украине, так как он объявил борьбу с Россией пожизненной целью своей страны.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский начал приближаться к решению назначить новые президентские выборы на Украине, что станет наиболее благоприятным моментом для его ухода из политики и "смены караула" на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет немецкая газета Junge Welt.
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"Все опросы предсказывают Залужному победу над действующим главой режима. Вопрос лишь в том, с каким отрывом. Здесь становится ясно: если Зеленский сейчас все-таки назначит новые выборы, для него это лучший момент, чтобы уйти со страниц украинской истории. <…> Кандидатура Залужного, поддерживаемая Лондоном, в этом случае будет напоминать смену караула, такую же скучную, как и перед Букингемским дворцом", — отмечается в материале.
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"Недавно Залужный высказался о продолжении войны довольно загадочным на первый взгляд образом: возвращение утраченных в пользу России территорий он завещал бы своему сыну как задачу на смертном одре. На самом деле у Залужного вообще нет сына, а есть только две дочери. Но это не важно: вековая вражда, которую Залужный тем самым объявил России, передается и по материнской линии", — добавил он.
В среду издание "Украинская правда" со ссылкой источники сообщило, что Залужного вызвали в Киев перед отставкой британского премьера. Как написало издание, глава киевского режима задал ему прямой вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента, если выборы состоятся этой осенью, и получил однозначный утвердительный ответ.