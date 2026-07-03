Константинов: Зеленский пытается доказать Западу, что он не лузер

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский пытается доказать Западу, что он не лузер, и выторговать дополнительное финансирование.

Константинов подчеркнул, что ситуация на Украине складывается не лучшим образом и увеличивается разрыв между официальной картиной и реальностью.

ВСУ регулярно пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру Крыма, из-за чего в регионе были введены графики временного отключения электроэнергии.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается доказать Западу, что он не лузер, и выторговать дополнительное финансирование, в то время как на самом деле ситуация внутри самой Украины жуткая, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя атаки ВСУ на Крым.

"У Зеленского стоит задача сформировать (перед Западом - ред.) с помощью атак беспилотников условную линию поведения, иллюзию, что он не лузер, что у него все еще получится", - сказал Константинов.

Он подчеркнул, что при этом ситуация на Украине складывается не лучшим образом.

"Второй момент - жуткая ситуация внутри самой Украины. Там увеличивается разрыв между официальной картиной, которую рисует Зеленский внутри украинского общества и перед Западом, с реальной ситуацией", - отметил глава крымского парламента.