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Константинов: Зеленский пытается доказать Западу, что он не лузер - РИА Новости, 03.07.2026
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13:46 03.07.2026

Константинов: Зеленский пытается доказать Западу, что он не лузер

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский пытается доказать Западу, что он не лузер, и выторговать дополнительное финансирование.
  • Константинов подчеркнул, что ситуация на Украине складывается не лучшим образом и увеличивается разрыв между официальной картиной и реальностью.
  • ВСУ регулярно пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру Крыма, из-за чего в регионе были введены графики временного отключения электроэнергии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается доказать Западу, что он не лузер, и выторговать дополнительное финансирование, в то время как на самом деле ситуация внутри самой Украины жуткая, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя атаки ВСУ на Крым.
"У Зеленского стоит задача сформировать (перед Западом - ред.) с помощью атак беспилотников условную линию поведения, иллюзию, что он не лузер, что у него все еще получится", - сказал Константинов.
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Он подчеркнул, что при этом ситуация на Украине складывается не лучшим образом.
"Второй момент - жуткая ситуация внутри самой Украины. Там увеличивается разрыв между официальной картиной, которую рисует Зеленский внутри украинского общества и перед Западом, с реальной ситуацией", - отметил глава крымского парламента.
ВСУ регулярно пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру Крыма. Как сообщало Минэнерго России, в регионе были введены графики временного отключения электроэнергии для предотвращения перегрузки энергосистемы и обеспечения ее работы в условиях украинских атак.
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