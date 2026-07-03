В Запорожье прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел новый взрыв.
- О взрыве сообщило агентство Укринформ.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Взрыв вновь прогремел в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее о взрыве в Запорожье сообщало агентство Укринформ.
"В Запорожье в очередной раз раздался звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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