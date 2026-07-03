В Запорожье прогремел новый взрыв

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Взрыв вновь прогремел в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"В Запорожье в очередной раз раздался звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".