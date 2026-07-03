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Захарова назвала Совет Европы клоунами - РИА Новости, 03.07.2026
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19:23 03.07.2026
Захарова назвала Совет Европы клоунами

Захарова назвала Совет Европы клоунами, запутавшимися в половых органах

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала Совет Европы клоунами, запутавшимися в половых органах за проведение мероприятия для "борьбы с языком ненависти".
  • По ее словам, Совет Европы при поддержке ЕС организовал в Страсбурге "неделю борьбы с языком ненависти", которая была посвящена вопросам сексуальной ориентации и гендера, при этом игнорируя русофобские высказывания.
  • Она подчеркнула, что политики из стран-членов Совета Европы, ЕС и НАТО, а также представители киевского режима высказывались за убийство русских и уничтожение России.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Совет Европы клоунами, запутавшимися в половых органах, за проведение мероприятия для "борьбы с языком ненависти" при игнорировании русофобских высказываний.
В своем Telegram-канале дипломат отметила, что Совет Европы при поддержке ЕС организовал в Страсбурге "неделю борьбы с языком ненависти". Мероприятие на деле было посвящено вопросам сексуальной ориентации и гендера. При этом поглощенный гендерными вопросами Совет в упор не замечает русофобию на онлайн-платформах и реальное использование языка ненависти по отношению к русским, подчеркнула Захарова.
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"Не Совет Европы, а запутавшиеся в своих и чужих половых органах озлобленные клоуны", - написала дипломат.
Она напомнила, что за убийство русских и уничтожение России высказывались в последние годы именно политики из стран-членов Совета Европы, ЕС и НАТО, а также представители киевского режима.
"Понятно, что Совет Европы с Евросоюзом сейчас особенно озабочены ментально-половыми дисфункциями: никак не могут определиться с гендером и найти компас для своей ориентации. Над этими страшными "вызовами" работают целые подразделения. На полную ставку", - написала также дипломат.
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