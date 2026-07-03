Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова назвала Совет Европы клоунами, запутавшимися в половых органах за проведение мероприятия для "борьбы с языком ненависти".

По ее словам, Совет Европы при поддержке ЕС организовал в Страсбурге "неделю борьбы с языком ненависти", которая была посвящена вопросам сексуальной ориентации и гендера, при этом игнорируя русофобские высказывания.

Она подчеркнула, что политики из стран-членов Совета Европы, ЕС и НАТО, а также представители киевского режима высказывались за убийство русских и уничтожение России.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Совет Европы клоунами, запутавшимися в половых органах, за проведение мероприятия для "борьбы с языком ненависти" при игнорировании русофобских высказываний.

В своем Telegram-канале дипломат отметила, что Совет Европы при поддержке ЕС организовал в Страсбурге "неделю борьбы с языком ненависти". Мероприятие на деле было посвящено вопросам сексуальной ориентации и гендера. При этом поглощенный гендерными вопросами Совет в упор не замечает русофобию на онлайн-платформах и реальное использование языка ненависти по отношению к русским, подчеркнула Захарова.

"Не Совет Европы, а запутавшиеся в своих и чужих половых органах озлобленные клоуны", - написала дипломат.

Она напомнила, что за убийство русских и уничтожение России высказывались в последние годы именно политики из стран-членов Совета Европы, ЕС и НАТО, а также представители киевского режима.