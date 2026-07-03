В ЦБ назвали идею о заморозке вкладов россиян абсурдом

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"Ни при каких (условиях. — Прим. ред.). Это настолько абсурдно. Видимо, наиболее абсурдные теории, они умирают сложнее всего", — ответил он в эфире "Радио РБК" на вопрос, не будут ли заморожены вклады россиян.