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В ЦБ назвали идею о заморозке вкладов россиян абсурдом - РИА Новости, 03.07.2026
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17:37 03.07.2026 (обновлено: 17:55 03.07.2026)
В ЦБ назвали идею о заморозке вкладов россиян абсурдом

Заботкин: заморозка вкладов россиян невозможна ни при каком сценарии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКупюры 5000 рублей
Купюры 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заморозка банковских вкладов россиян не произойдет ни при каком сценарии, заявил зампредседателя ЦБ.
  • Он отметил, что хотел бы знать, как возникают опасения на этот счет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Заморозки банковских вкладов россиян не будет, заявил зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин.
«

"Ни при каких (условиях. — Прим. ред.). Это настолько абсурдно. Видимо, наиболее абсурдные теории, они умирают сложнее всего", — ответил он в эфире "Радио РБК" на вопрос, не будут ли заморожены вклады россиян.

Заботкин отметил, что хотел бы знать, как появляются опасения на этот счет.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее также называла периодически возникающие разговоры о заморозке вкладов бессмыслицей. По ее словам, они абсурдны и начисто лишены смысла: подобный шаг подорвал бы основы банковской системы и финансовую стабильность страны.
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