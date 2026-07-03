Литературного критика Галину Юзефович* внесли в реестр иноагентов

"Третьего июля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <...> Г. Л. Юзефович*", — говорится в перечне.

По данным министерства, Юзефович* распространяла фейки о решениях российских властей и проводимой ими политике, выступала против СВО, принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также взаимодействует с нежелательной в РФ организацией. По информации Минюста, литературный критик проживает за пределами России.