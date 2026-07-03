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Литературного критика Галину Юзефович* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 03.07.2026
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17:04 03.07.2026 (обновлено: 17:30 03.07.2026)
Литературного критика Галину Юзефович* внесли в реестр иноагентов

Литературного критика Галину Юзефович внесли в реестр иноагентов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГалина Юзефович*
Галина Юзефович* - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Галина Юзефович*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции России включило Галину Юзефович в реестр иностранных агентов.
  • Дата включения в реестр — третье июля 2026 года.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов литературного критика Галину Юзефович*, сообщается на сайте ведомства.
«
"Третьего июля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <...> Г. Л. Юзефович*", — говорится в перечне.
По данным министерства, Юзефович* распространяла фейки о решениях российских властей и проводимой ими политике, выступала против СВО, принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также взаимодействует с нежелательной в РФ организацией. По информации Минюста, литературный критик проживает за пределами России.
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