Литературного критика Галину Юзефович* внесли в реестр иноагентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство юстиции России включило Галину Юзефович в реестр иностранных агентов.
- Дата включения в реестр — третье июля 2026 года.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов литературного критика Галину Юзефович*, сообщается на сайте ведомства.
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"Третьего июля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <...> Г. Л. Юзефович*", — говорится в перечне.
По данным министерства, Юзефович* распространяла фейки о решениях российских властей и проводимой ими политике, выступала против СВО, принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также взаимодействует с нежелательной в РФ организацией. По информации Минюста, литературный критик проживает за пределами России.
* Лицо, признанное иноагентом на территории РФ.