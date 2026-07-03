"Достигнут Владивостока". СМИ забили тревогу из-за дерзкого плана Японии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Размещение американских ракетных комплексов на территории Японии обострит напряженность в регионе и может рассматриваться Россией как угроза национальной безопасности.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что подобные шаги не останутся без компенсирующих мер со стороны России.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Японию будут ждать последствия в случае размещения на ее территории американских ракетных комплексов, пишет Sohu.
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"Размещение на территории Японии американских ракетных комплексов обострило напряженность в регионе. Эти ракеты способны достичь Владивостока, что, несомненно, заставило Россию почувствовать угрозу. <…> Владивосток является ключевым портом России. После развертывания этих комплексов он окажется под пристальным вниманием американских военных. Это явный вызов национальной безопасности России", — говорится в публикации.
Автор материала также напомнил о предупреждении официального представителя МИД Марии Захаровой, что подобные шаги негативно воздействуют на безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и не останутся без компенсирующих мер России.
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"Это заявление вызвало широкий резонанс. Какие меры может предпринять Москва? Означает ли это, что Россия усилит военное давление на Японию? Учитывая регулярное патрулирование военно-морских сил России и Китая в Японском море, очевидно, что Москва не намерена сидеть сложа руки и будет отстаивать безопасность дальневосточных границ. В условиях усиления японского милитаризма ожесточение противостояния в Северо-Восточной Азии неизбежно", — резюмировали в статье.
В среду МИД России сообщил, что Москва считает предоставление Японией территории для американских ракет угрозой российским рубежам.
В конце июня Япония провела совместные с США крупномасштабные учения Resolute Dragon — 26. Их цель — отработка и повышение тактического уровня защиты островов. По данным Stars and Stripes, военные отработали развертывание экспедиционных передовых баз для захвата и обороны спорных территорий.
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