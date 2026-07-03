"Достигнут Владивостока". СМИ забили тревогу из-за дерзкого плана Японии

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"Это заявление вызвало широкий резонанс. Какие меры может предпринять Москва? Означает ли это, что Россия усилит военное давление на Японию? Учитывая регулярное патрулирование военно-морских сил России и Китая в Японском море, очевидно, что Москва не намерена сидеть сложа руки и будет отстаивать безопасность дальневосточных границ. В условиях усиления японского милитаризма ожесточение противостояния в Северо-Восточной Азии неизбежно", — резюмировали в статье.