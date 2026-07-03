Жителя Ялты приговорили к 18 годам колонии за госизмену

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Ялты приговорен к 18 годам колонии за госизмену.
- Он следил за силовиками и передавал информацию СБУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Житель Ялты приговорен к 18 годам колонии за госизмену, он следил за силовиками и передавал информацию СБУ, сообщает прокуратура Крыма.
Как уточнили в прокуратуре, по заданию куратора мужчина осуществил запись на камеру видеонаблюдения, установленную в автомобиле, места дислокации личного состава правоохранительного органа, а затем отправлял информацию СБУ.
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"Мужчина приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год десять месяцев", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение вынес Верховный суд Крыма.