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Жителя Ялты приговорили к 18 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 03.07.2026
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10:56 03.07.2026 (обновлено: 12:38 03.07.2026)
Жителя Ялты приговорили к 18 годам колонии за госизмену

Жителя Ялты приговорили к 18 годам колонии за передачу информации СБУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Ялты приговорен к 18 годам колонии за госизмену.
  • Он следил за силовиками и передавал информацию СБУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Житель Ялты приговорен к 18 годам колонии за госизмену, он следил за силовиками и передавал информацию СБУ, сообщает прокуратура Крыма.
Как уточнили в прокуратуре, по заданию куратора мужчина осуществил запись на камеру видеонаблюдения, установленную в автомобиле, места дислокации личного состава правоохранительного органа, а затем отправлял информацию СБУ.
«
"Мужчина приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год десять месяцев", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение вынес Верховный суд Крыма.
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