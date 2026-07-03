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"Слепая ненависть". Выпад Джонсона в адрес Путина вызвал гнев в США - РИА Новости, 03.07.2026
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14:28 03.07.2026 (обновлено: 17:23 03.07.2026)
"Слепая ненависть". Выпад Джонсона в адрес Путина вызвал гнев в США

Дэвис осудил слова Джонсона о давлении на Россию после удара возмездия по Киеву

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Пала Зарубина
Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Пала Зарубина - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© POOL
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Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста Пала Зарубина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал слова бывшего премьера Британии Бориса Джонсона о Владимире Путине.
  • Аналитик считает, что британский экс-премьер утратил право на осуждение, когда заставил Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров в 2022 году.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал слова бывшего премьера Британии Бориса Джонсона о Владимире Путине.
Политик в резкой форме осудил вчерашний российский удар возмездия по военным объектам в Киеве и призвал Запад оказывать больше давления на президента России.
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"Вы утратили всякое право на "моральные возмущения", господин премьер-министр, когда обрекли сотни тысяч украинских мужчин на бессмысленную гибель, убедив Владимира Зеленского отказаться от дипломатии во время переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года. <…> Из-за вашей навязчивой и слепой ненависти к России единственный исход, о котором вы мечтаете — это поражение Москвы, именно поэтому вы выступили за продолжение боевых действий — что привело к разрушению украинского государства", — написал Дэвис в соцсети X.
Эксперт отметил, что трезвый анализ ситуации с самого начала конфликта показывает, что победа Украина невозможна даже при максимальной поддержке Запада.
Российские войска в ночь на четверг нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области. Кроме того, были поражены аэродромы ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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