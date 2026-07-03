Краткий пересказ от РИА ИИ Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал слова бывшего премьера Британии Бориса Джонсона о Владимире Путине.

Аналитик считает, что британский экс-премьер утратил право на осуждение, когда заставил Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров в 2022 году.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал слова бывшего премьера Британии Бориса Джонсона о Владимире Путине.

Политик в резкой форме осудил вчерашний российский удар возмездия по военным объектам в Киеве и призвал Запад оказывать больше давления на президента России

"Вы утратили всякое право на "моральные возмущения", господин премьер-министр, когда обрекли сотни тысяч украинских мужчин на бессмысленную гибель, убедив Владимира Зеленского отказаться от дипломатии во время переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года. <…> Из-за вашей навязчивой и слепой ненависти к России единственный исход, о котором вы мечтаете — это поражение Москвы, именно поэтому вы выступили за продолжение боевых действий — что привело к разрушению украинского государства", — написал Дэвис в соцсети X.

Эксперт отметил, что трезвый анализ ситуации с самого начала конфликта показывает, что победа Украина невозможна даже при максимальной поддержке Запада.

Российские войска в ночь на четверг нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области. Кроме того, были поражены аэродромы ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.