Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал слова бывшего премьера Британии Бориса Джонсона о Владимире Путине.
- Аналитик считает, что британский экс-премьер утратил право на осуждение, когда заставил Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров в 2022 году.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал слова бывшего премьера Британии Бориса Джонсона о Владимире Путине.
"Вы утратили всякое право на "моральные возмущения", господин премьер-министр, когда обрекли сотни тысяч украинских мужчин на бессмысленную гибель, убедив Владимира Зеленского отказаться от дипломатии во время переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года. <…> Из-за вашей навязчивой и слепой ненависти к России единственный исход, о котором вы мечтаете — это поражение Москвы, именно поэтому вы выступили за продолжение боевых действий — что привело к разрушению украинского государства", — написал Дэвис в соцсети X.
Эксперт отметил, что трезвый анализ ситуации с самого начала конфликта показывает, что победа Украина невозможна даже при максимальной поддержке Запада.
Российские войска в ночь на четверг нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области. Кроме того, были поражены аэродромы ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.